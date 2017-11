Suns Europe: il programma della seconda giornata

UDINE – Seconda giornata per Suns Europe, il Festival delle Arti in lingua minorizzata che fino al 2 dicembre catalizzerà l’attenzione sulla città di Udine. Venerdì 1 dicembre sarà il grande giorno di Missus, il docufilm di Massimo Garlatti Costa che racconta la lotta dei preti di Glesie Furlane, impegnati a far riconoscere il friulano come lingua della liturgia. L’appuntamento con la proiezione della pellicola, la prima in regione, è per le 21 al teatro Nuovo Giovanni da Udine (con ingresso libero fino a esaurimento dei posti).

Il programma della giornata

La giornata di Suns, però, inizierà già alle 10 con un Radio Show su Radio Onde Furlane, dove andrà in onda «Gruff Rhys @Babel Europe Radio Show», uno speciale con i protagonisti del festival. Alle 17.30, nel foyer del Teatro, spazio all’inaugurazione vera e propria di Suns, seguita, alle 17.50 dalla conferenza «Minority Safepack», un milione di firme per i diritti linguistici. Dalle 18 musica protagonista con «Tumasch è», cantautore del Cantone dei Grigioni a cavallo tra indie rock e melodie tropicali. Alle 18.30 è prevista la proiezione del film «The Hunter», l’incontro drammatico tra un cacciatore maori e un soldato inglese. Alle 19, nel foyer, andrà in scena «Mi ven di reading», l’incontro organizzato con i vincitori del Premio San Simon 2017. I protagonisti della serata saranno Raffaele Serafini, primo classificato per la sezione «Racconti», ed Elia Adami, vincitore della sezione «Video», presentati da Walter Tomada e da Carlo Tolazzi. Alle 19.45 aperitivo musicale con dj set da Mamm (largo del Teatro 2), a cui seguirà, alle 20, la proiezione del film «Ealli Goudda Joavkkus» (Sapmi), che racconta i rituali sconvolgenti di una banda oscura e bizzarra, e alle 20.15 l’esibizione degli «Ebel Elektrik» dalla Bretagna. Un equilibrio perfetto fra blues, rock anni '70 e la poesia della lingua Bretone. A chiudere la serata, dopo l’anteprima di Missus, sarà l’esibizione di «Namgar»: dai confini della Mongolia un esotico incrocio di suoni orientali, canto gutturale e hard rock.

Il festival

Suns Europe è un progetto realizzato dalle cooperative Informazione Friulana (editrice di Radio Onde Furlane) e Puntozero con il sostegno dell'ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana), della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, in collaborazione con Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Babel Film Festival e che gode del Patrocinio del Consiglio d'Europa.

Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.