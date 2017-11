Gli eventi in programma venerdì primo dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Suns Europe

Seconda giornata per Suns Europe, il Festival delle Arti in lingua minorizzata che fino al 2 dicembre catalizzerà l’attenzione sulla città di Udine. Venerdì 1 dicembre sarà il grande giorno di Missus, il docufilm di Massimo Garlatti Costa che racconta la lotta dei preti di Glesie Furlane, impegnati a far riconoscere il friulano come lingua della liturgia. L’appuntamento con la proiezione della pellicola, la prima in regione, è per le 21 al teatro Nuovo Giovanni da Udine (con ingresso libero fino a esaurimento dei posti). L’intero programma è qui.

Julia Holter sul palco del Visionario

L’evento si terrà nell’ambito dei festival musicali Sexto’Nplugged, che ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante, grazie ad un instancabile lavoro di ricerca che ha portato in Friuli nomi illustri della scena musicale mondiale. Maggiori info, qui.

'Mi illumino di senso’

Si intitola ‘Mi illumino di senso’ il progetto musicale di Francesco Bearzatti, sassofono e Angelo Comisso, pianoforte, maestri di fama internazionale della musica jazz, con letture di Massimo De Bortoli. Appuntamento a venerdì primo dicembre 2017 alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea a Ronchis per le 20.45. Maggiori dettagli, qui.

Presentazione di Magamondo

Da 14 anni porta la sua magia in giro per ospedali, orfanotrofi, campi profughi, carceri, zone di guerra come inviato di associazioni non governative. Oggi, le sue avventure, sono diventate un libro (Sperling & Kupfer). ‘Magamondo, Cambiare il mondo un sorriso alla volta’. Mattia Bidoli sarà a Udine il prossimo primo dicembre, alla Libreria Moderna (via Cavour, 14) per presentare il suo libro, alle 18. Maggiori info, qui.

Divertimento e benessere

Prosegue alla CNA Pensionati l’autunno all’insegna del divertimento e del benessere. Sempre molto gettonate le serate al femminile: di sicuro interesse l’incontro sul «Pavimento pelvico», in programma venerdì 1 dicembre alle 17.30 a Feletto, via IV Novembre 92. Partecipazione gratuita aperta a tutti con prenotazione obbligatoria, telefonare in orario di ufficio allo 0432.616920 - email: pensionati.fvg@cna.it.