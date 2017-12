Parte la stagione dello sci: piste aperte da Tarvisio a Ravascletto passando per Pramollo

UDINE – Finalmente si comincia. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni ha consentito di cominciare la stagione con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni: si potrà sciare a Tarvisio (su Di Prampero e Misconca), Zoncolan, Piancavallo, Sappada e Pramollo. Restano escluse, per ora, Sella Nevea e Forni di Sopra. Buone notizie anche per gli amanti dello sci di fondo con l’apertura di 7,5 chilometri in Val Saisera, 2,5 km sulla piana dell’Angelo e il Carnia Arena International Biathlon Centre a Forni Avoltri. L’altra buona notizia è che lo skipass, nei poli gestiti da PromoturismoFvg, costerà il 50% in meno (17,50 euro anzichè 35). Per tutte le informazioni sulle aperture di piste e impianti in tempo reale consigliamo di consultare il sito www.promotur.org alla sezione INFONEVE.

Anche a Pramollo si potrà sciare sabato 2 dicembre: funzioneranno tutti i lift di Millennium-Express, Tröglbahn, Sonnleitnbahn, Mössernbahn ‘Warm Up’, Rudnigsattelbahn e la Rossalm, mentre gli impianti di risalita dell'area Gartnerkofel e del Madritsche saranno avviati, come previsto, dal 7 dicembre.

Un'altra grande notizia è che, proprio perché i servizi non saranno disponibili in modo completo, c'è la possibilità di acquistare anche biglietti giornalieri a tariffa ridotta: adulti 32 euro, ragazzi 26 euro e e i bambini ricevono il biglietto intero per soli 16 euro. Chi volesse ammirare l'abbondante neve che copre il comprensorio può collegarsi alle telecamere in loco (www.nassfeld.at/webcams).