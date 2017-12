Che tempo farà sabato 2 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una vasta saccatura in quota si estende dall'Europa centrale verso il Mediterraneo occidentale dove nei prossimi giorni formerà una depressione. La nostra regione rimarrà ai margini di tale depressione ma sarà comunque interessata da correnti sostenute da nord-est a tutte le quote.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 2 dicembre, su tutta la regione avremo cielo in genere variabile per nubi a quote medio-alte che a tratti potranno coprire interamente il cielo. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa.