Apertura ufficiale per il 'palaghiaccio' in piazza Venerio

UDINE - Aprirà stasera, 1° dicembre, alle 18.30 la tanto attesa pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Venerio a Udine. Una sorpresa tanto apprezzata dagli udinesi che la attendevano da tempo. «Finalmente – commenta il sindaco Furio Honsell – dopo anni una bellissima pista di ghiaccio che regalerà a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, le emozioni del Natale più classiche». Non una semplice pista di pattinaggio all'aperto, comunque, ma un vero e proprio «palaghiaccio», con una copertura trasparente che potrà così accogliere ogni giorno tante iniziative per grandi e piccini anche in caso di pioggia. A «tagliare il nastro» in piazza Venerio, il primo dicembre, alle 18.30, saranno lo stesso sindaco insieme con l'assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Venanzi.

Il 'palaghiaccio'

«Grazie a delle economie che hanno generato dei risparmi – spiega Alessandro Venanzi –, siamo riusciti ad aumentare, e di questo ringrazio l'assessore al Bilancio, Cinzia Del Torre, i finanziamenti per le attività di Natale e, quindi, a far tornare la pista di pattinaggio su ghiaccio che tanto piace alle famiglie».

Il 'palaghiaccio' natalizio sarà aperto, dal 1° dicembre al 7 gennaio, dalle 14 alle 20 dal lunedì al giovedì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 22, mentre le domeniche, i giorni festivi e durante tutte le vacanze natalizie (ovvero dal 23 dicembre al 7 gennaio) dalle 10 alle 20. Il 31 dicembre si potrà pattinare, infine, dalle 10 alle 21. Il noleggio dei pattini sarà compreso nel costo del biglietto d'ingresso e molte saranno le attività proposte per animare la pista.