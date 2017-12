Presentazione del progetto ‘Udine: una città portata di tutti’

UDINE - Tutti ora potranno saperne di più sui principali monumenti della città di Udine. Ma proprio tutti: anche le persone con disabilità intellettiva, quelle con minorazioni visive e non vedenti, quelle straniere o anziane così come i bambini. Grazie alla guida turistica accessibile a 360° ‘Udine: una città a portata di tutti’ curata dall’Anffas di Udine, capofila dell’omonimo progetto, e A.N.Fa.Mi.V.onlus insieme ad altre associazioni del territorio (La Casa dello Chef FVG Onlus, associazione TetraParaplegici del FVG, associazione Oltre Lo Sport Onlus) nessuno resta escluso. ‘Per ogni monumento – spiega la presidente dell’Anffas Udine Maria Cristina Schiratti – si sono utilizzati diversi strumenti di comunicazione: la descrizione ad esempio è stata scritta in linguaggio facile da leggere e da capire quindi fruibile dalle persone con disabilità intellettiva, dai bambini, dalle persone anziane e dalle persone straniere. Per lo stesso monumento per le persone con minorazioni visive o non vedenti si è creata una tavola tattile in thermoform e una descrizione del monumento scritta in codice di lettura e scrittura Braille’.

‘Easy to read’

Finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. 23/2012, il progetto sarà presentato ufficialmente martedì 5 dicembre alle 10 al Salone del Consiglio di Palazzo Belgrado. A presentarlo, diversi relatori coordinati dal pedagogista, docente, formatore e consulente educativo Corrado Bortolin. Dopo i saluti delle autorità, Maria Cristina Schiratti esporrà l’inquadramento normativo partendo dalla Convenzione Onu legata all’accessibilità cognitiva per arrivare all’innovativo progetto europeo Pathways. A seguire Francesca Stella, persona con disabilità dell’Anffas Udine che è formatore nazionale del linguaggio ‘Easy to read’, parlerà della sua esperienza e di come questo linguaggio possa essere prezioso davvero per tutti, mentre Edda Calligaris, presidente dell’A.N.Fa.Mi.V. onlus di Udine, presenterà la sperimentazione dell’ A.N.Fa.Mi.V. di percorsi artistici di accessibilità per persone con disabilità visive. Infine Cinzia Englaro, illustratrice freelance, parlerà del lavoro di gruppo sperimentale ed esperienziale per realizzare tavole tattili. La conclusione dei lavori spetterà a Roberto Speziale, presidente nazionale dell’Anffas, e seguirà il pranzo a buffet preparato e servito dalla Cooperativa Sociale Onlus Al Benzachi di Udine.

Percorso ai monumenti

Ma la giornata non si concluderà qui: nel pomeriggio, a partire dalle 14, per gli interessati c’è la possibilità di effettuare un percorso ai monumenti con delle guide del tutto eccezionali. Una visita sarà guidata da alcune persone con disabilità dell’Anffas Udine e sarà dedicata alla versione in linguaggio ‘easy to read’ della guida. L’altra visita sarà guidata da chi ha collaborato alla predisposizione della guida per le persone con disabilità visive e sarà dedicata alla versione in Codice Braille della guida con le rispettive tavole in thermoform. Essendo i posti limitati, è gradita l’iscrizione sia per l’evento di presentazione della mattina che per il pranzo, che si svolgeranno a Palazzo Belgrado, oltre che per le visite guidate.

Le iscrizioni dovranno pervenire contattando: ANFFAS Onlus Udine – Viale A. Diaz n. 60, Udine | 0432.299180 | anffasudine@libero.it |