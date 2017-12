Mitteleuropa Orchestra in concerto a Pontebba

PONTEBBA – Prosegue la collaborazione tra circuito Ert e Mitteleuropa Orchestra. L’ensemble regionale sarà ospite sabato 2 dicembre della stagione teatrale di Pontebba con il concerto Omaggio a Frank Sinatra. I maestri dell’orchestra saliranno sul palco del Teatro Italia alle 21 e con loro ci saranno anche quattro cantanti, Marnit Calvi, Giulia Polidori, Tatjana Mihelj e Mathia Neglia; la direzione sarà affidata al M° Igor Zobin. Gli arrangiamenti dei brani in programma sono curati da Valter Sivilotti che ha voluto arrangiare tutte le canzoni che hanno reso celebre l’artista di Hoboken, da Night and Day e I’ve got you under my skin di Cole Porter a My Way, il cui testo è firmato da Paul Anka, passando per Stormy Weather, Summer Wind e Strangers in the night. Il concerto verrà replicato fuori abbonamento ad inizio 2018 in altre tre piazze del circuito ERT: domenica 7 gennaio a Casarsa, venerdì 19 gennaio a Sacile e sabato 20 gennaio a Cordenons.

Maggiori informazioni chiamando il Comune di Pontebba (0428 90161). Per approfondimenti www.ertfvg.it.