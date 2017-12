Gli eventi in programma sabato 2 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Torna a Coccau la grande esibizione Krampus

L'appuntamento è per sabato 2 dicembre, nell'ex autoporto di Coccau. Quasi 300 i 'diavoli' che si alterneranno nell'arena allestita per l'occasione del gruppo Original Schweinvonger Goggau, offrendosi al pubblico con spettacoli con il fuoco e con coreografie diaboliche in un tumulto di grida e campanacci. Maggiori info, qui.

Krampus a Pradamano

Al calar delle tenebre circondati da mito e leggenda creature mostruose scendono dalle montagne e si preparano a spingersi fino alle pianure. Sabato 2 dicembre, a partire dalle 17, appena il buio avvolgerà il villaggio, lungo le vie inizierà a disseminarsi il terrore.

VisioKids

Continua anche nel mese di dicembre l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Città del Sole Udine. Domani sabato 2 dicembre alle 15 torna sul grande schermo del Visionario il tenero orsetto dal montgomery azzurro e dal cappello rosso, protagonista di Paddington 2! Il prossimo appuntamento vedrà arrivare sullo schermo sabato 9 dicembre Il gruffalò, creatura ibrida, metà orso e metà bufalo, protagonista del celeberrimo libro per bambini di Julia Donaldson. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

Biblioteca dell’Accoglienza

Sabato 2 dicembre, dalle 16, (su più turni) alla Polveriera Garzoni di Palmanova oltre 500 bambini dell’istituto comprensivo della città, chi con gli insegnanti, chi con i genitori, chi con gli amici (ma tutta la cittadinanza è invitata) parteciperanno alla grande Biblioteca dell’Accoglienza: un momento per condividere e raccontare, lungo un labirinto di narrazioni, le proprie storie e geografie, senza parole, attraverso il linguaggio universale di un silent book. È in questo genere di libri infatti che Nessuno escluso ha trovato lo strumento capace di raccontare, oltre le barriere linguistiche, esperienze educative volte a costruire una cultura del dialogo e dell’integrazione.

Festa Bavarese

Sabato 2 dicembre, dalle 19, al tendone riscaldato dell’area sportiva di Zugliano, si terrà la «Festa Bavarese» organizzata dall’associazione Fedelissimi Zugliano. Il ricavato della serata verrà devoluto alla LILT Sezione di Udine a sostegno delle varie attività di prevenzione oncologica attuate annualmente presso il Centro di Prevenzione e Ascolto «Nella Arteni» di via Francesco di Manzano 15 a Udine, oltre che sul territorio.

Presentazione

Paolo dall'Oglio: la profezia messa a tacere" del giornalista Riccardo Cristiano sarà presentato sabato 2 dicembre alle 20.30. Insieme all'autore altre personalità dialogheranno sulla figura del gesuita italiano scomparso in Siria al Centro Balducci di Zugliano, : Nader Akkad Imam di Trieste e presidente regionale della comunità siriana in Italia, e don Pierluigi di Piazza, fondatore del centro Balducci.

‘I Concerti di San Martino’

Sabato 2 dicembre, alle 20.30 al Museo Carnico di Tolmezzo, il giovane e molto apprezzato pianista Luca Chiandotto sarà protagonista di un recital con musiche di Schumann, Ravel e Chopin. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Il Festival Nei Suoni dei Luoghi

Torna in provincia di Udine con il prossimo concerto organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione FVG, la sponsorizzazione delle BCC del FVG e il sostegno della Fondazione Friuli. L'appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 20.45 al Teatro Odeon (via Vendramin 72) di Latisana e vedrà protagonista il Trio di Parma con un programma interamente dedicato a L. Van Beethoven. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

‘ForMandi – Sapori e formaggi di montagna’

ForMandi. Si chiama così l’evento dedicato alla valorizzazione del formaggio di malga del Friuli Venezia Giulia e di altri prodotti agroalimentari in abbinamento con i migliori vini del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia secondo Slow Wine, guida di Slow Food. I dettagli, qui.

La Via dei Sapori in tour con il Tiramisù!

A ospitare gli incontri, informali, rilassanti e aperti al pubblico, saranno le eleganti ed accoglienti Caffetterie di Oro Café Adoro Cafè di Udine in piazza Duomo, il 2 dicembre dalle 16 alle 18. Maggiori info, qui.

Piccolipalchi

Sabato 2 dicembre il Centro culturale Ottagono di Codroipo (via Marinelli 6) ospiterà il primo di tre spettacoli dedicato ai bambini piccolissimi dei nidi d’infanzia. Maggiori info, qui.

Staffetta Telethon

Torna il grande evento di sport e solidarietà dell'autunno udinese, la Staffetta Telethon 24 per un'ora, in calendario per sabato 2 e domenica 3 dicembre. Maggiori info, qui.

‘Hot dog’

Il Coreografo Massimo Gerardi, direttore della compagnia tedesca di Colonia ‘subsTANZ’ ritorna alla Corte di Osoppo (Via XXII Novembre, 3) con un nuovo lavoro di teatro-danza, ‘Hot dog’, in programma sabato 2 dicembre, alle 20.45. Maggiori info, qui.

A Ragogna arrivano i Mercatini di Natale

Sabato 2 e domenica 3 dicembre si svolgerà la 6^ edizione dei Mercatini di Natale a Ragogna, nell’area verde dell’ex campo sportivo. I dettagli, qui.

Sgambamento cani

Dopo il successo dei primi appuntamenti nelle aree verdi di via Marsala e via della Roggia, anche questa settimana proseguono gli incontri con l'esperto cinofilo Andrea Marussigh organizzati dal Comune di Udine. Il programma delle iniziative, aperte liberamente a tutti i frequentatori delle aree di sgambamento cittadine, farà tappa negli spazi verdi di via San Daniele sabato 2 dalle 10 alle 12, martedì 5 e mercoledì 6 dalle 14 alle 16.

Home Design InVista

Dopo due edizioni trascorse con successo all’interno della manifestazione «Casa Moderna» presso la fiera di Udine, il progetto ideato da B.M. Srl editore della rivista VistaCASA, bimestrale di cultura dell’abitare del Friuli Venezia Giulia nato 16 anni fa, approda per la prima volta in un centro commerciale. Home Design InVista è uno centro espositivo pensato e creato come fosse una vera e propria casa: gli ambienti sono stati concepiti come delle strutture aperte in cui il visitatore trova proposte d’arredo facili da valutare, per qualità dei prodotti e delle aziende partecipanti, e subito disponibili da portare a casa. La serata inaugurale del centro espositivo Home Design InVista si terrà il giorno 2 dicembre a partire dalle 18 al Città Fiera.

Gran finale per Suns Europe 2017: che vinca il migliore!

La giornata, comincerà presto, alle 10, quando a Onde Furlane andrà in onda Babêl Europe Radio Show, lo speciale radiofonico con i protagonisti del festival. Poco dopo, alle 10.30, al Teatrone, sarà la volta di ‘Scuele Europe’. A seguire un pomeriggio all'insegna di musica e poi il main event alle 21. Tutti i dettagli, qui.

‘Spirito di Vino 18 years’

Da venerdì 1 dicembre a domenica 7 gennaio le vignette satiriche della mostra ‘Spirito di Vino 18 years’ saranno disponibili al Piano Nobile di Palazzo Morpurgo in via Savorgnana 12 a Udine.