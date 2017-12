Gran finale per Suns Europe 2017: che vinca il migliore!

UDINE – Il Festival delle Arti in lingua minorizzata, Suns Europe, chiude con una giornata (il 2 dicembre) ricca di appuntamenti, che culminerà con il concertone - presentato quest’anno da Natalie Fella e Michele Polo – in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle 21.

Il programma della giornata

La giornata, comincerà presto, alle 10, quando a Onde Furlane andrà in onda Babêl Europe Radio Show, lo speciale radiofonico con i protagonisti del festival. Poco dopo, alle 10.30, al Teatrone, sarà la volta di ‘Scuele Europe’: i musicisti e gli artisti della terza edizione di Suns Europe incontreranno gli studenti friulani. Nel pomeriggio si comincerà con il cinema. Alle 14.30, nel foyer, sarà proiettato ‘Per Anna’ (Sardegna), cortometraggio di Andrea Zuliani. Alle 15, ancora cinema con ’Separado’ (Galles), il lungometraggio che porta la firma di Gruff Rhys. Alle 16.30, sempre nel foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, appuntamento con il suono della Bassa Sassonia proposto dalla giovane e talentuosa principessa del folk, Isa Zwart. Alle 17, ancora una conferenza dal titolo ‘I Love Eu’, un dibattito a cui parteciperanno Gruff Rhys, Maurizio Mattiuzza, Onno Falkena, Ariel Yerushalmi. La giornata proseguirà alle 18 con l’electro pop e l’attitudine rock mescolati con una notevole anima melodica, stiamo parlando di Esposa (Galizia). Alle 18.30 di nuovo cinema con Int Art (Friuli), cortometraggio firmato da Dorino Minigutti e Giorgio Cantoni. Alle 18.50 sarà la volta di Neka (Innu), corto di Nemnemiss McKenzie. Gli appuntamenti nel foyer si chiuderanno alle 19 con Joana Gomila Folk Souvenir (Isole Baleari). Tutti gli ospiti si sposteranno, dalle 19.30, da Mamm (largo del Teatro 2), per l’aperitivo musicale con dj set.

Il main event

Dopo una breve pausa, alle 21, tutti in sala per l’attesissimo e imperdibile spettacolo conclusivo. A salire sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine saranno otto fra gruppi e artisti: La Basu (Paese Basco), Adwaith (Galles), Tumasch è (Cantone dei Grigioni), Isa Zwart (Provincia di Drenthe, Paesi Bassi), Esposa (Galizia), Franco Giordani (Fruli), Joana Gomila Folk Souvenir (Paesi Catalani), Ebel Elektrik (Bretagna). Accanto a loro anche due ospiti, Namgar (Buriazia, che si trova vicino alla Mongolia) e Gruff Rhys (Galles). Quest’anno, in occasione del main event, in programma una novità: l’intera serata sarà disponibile in diretta su Telefriuli (canale 11 del dgt, in hd al 511). Al termine delle esibizione la giuria decreterà il vincitore della terza edizione del Festival.

Il Festival

Suns Europe è un progetto realizzato dalle cooperative Informazione Friulana (editrice di Radio Onde Furlane) e Puntozero con il sostegno dell'ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana), della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, in collaborazione con Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Babel Film Festival e che gode del Patrocinio del Consiglio d'Europa.

Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.