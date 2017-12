Con Forlì in emergenza sotto canestro, la Gsa si attende il contributo di Pellegrino

UDINE - In un Carnera versione ‘freezer’, la Gsa Udine si prepara alla sfida di domenica prossima in cui affronterà fuori casa l'Unieuro Forlì. Dopo una settimana di pausa, successiva alla sconfitta interna con Jesi, c'è tanta voglia di riprendere il discorso con la vittoria in casa udinese prima di intraprendere un filotto di partite ravvicinate, a cominciare dall'impegno infrasettimanale di giovedì con Piacenza, per proseguire con il match di prestigio della prossima domenica con Treviso, sempre al Carnera.

Coach Lardo ha a disposizione tutti gli effettivi, con un Pellegrino che dimostra in allenamento di volersi riprendere un minutaggio importante in squadra, ma anche con un Veideman tornato nuovamente ‘provato’ dall'impegno con la sua nazionale. Di fronte si troverà una formazione che nell'ultimo periodo, coincidente con l'infortunio al tendine d'Achille del centro americano DiIliegro, ha sofferto parecchio e che la scorsa domenica ha perso di misura in casa di Orzinuovi facendo scattare più di qualche campanello d'allarme in Romagna.

Con l'allenatore udinese, abbiamo parlato del nuovo impegno che attende la Gsa e della settimana di allenamenti appena trascorsa.

Lardo, come avete trascorso questi giorni che avete avuto a disposizione senza impegni ufficiali?

«Ne abbiamo approfittato per lavorare di più dal punto di vista fisico, visto che nelle prossime due settimane avremo tanti incontri ravvicinati, con quattro partite nel giro di dodici giorni, che ci impediranno di allenarci come si deve dal punto di vista atletico. Nell'ultima settimana abbiamo cercato di riprendere il ritmo partita, ci siamo allenati bene in vista di una trasferta insidiosa».

Come vi aspettate Forlì che, senza DiIliegro, ha perso qualche partita di troppo?

«E' reduce da due sconfitte consecutive, credo che con noi DiIliegro possa rientrare, le voci che si sentono sono quelle. Forlì è comunque sempre un ambiente molto caldo, ha una squadra completa, con buonissimi stranieri, con Castelli che sta andando bene. Sarà una partita intensa e fisica, noi dobbiamo ritrovare la nostra aggressività che abbiamo un po' perso nell'ultima partita».

Abbiamo visto molto attivo e carico in allenamento Pellegrino, conferma?

«Pellegrino è stato fuori un mese, domenica scorsa ha giocato poco perché deve rientrare con calma. Adesso si è allenato due settimane costantemente a un buon ritmo e, soprattutto per questa partita, il suo apporto ci può tornare utile».

Come ha trovato Veideman di ritorno dalla nazionale estone?

«Mentre noi abbiamo lavorato dal punto di vista atletico, ma ci siamo anche riposati tre giorni, lui non si è mai fermato. Dobbiamo, perciò, centellinare il suo impiego, anche se lui ha una gran voglia di riprendere il suo ritmo dopo le sue ultime prestazioni. Rimane il nostro punto di riferimento, deve solo recuperare un po' di energia e di fiducia».