Rapina a mano armata alla sala da gioco Admiral

UDINE - Sono entrate nella sala slot con il volto in parte occupato, e impugnando una pistola. Una vera e propria rapina a mano armata quella che si è consumata verso le 19 in via Ipplis, a Udine, nella sala da gioco Admiral. Il gestore non ha opposto resistenza, paralizzato dalla paura, e ha consegnato i soldi contenuti in quel momento nella cassaforte prima di essere chiuso in bagno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine che si sono messi subito sulle tracce dei rapinatori. Da verificare se i ladri disponessero di una pistola vera o se si sia trattato di un'arma giocattolo. Ancora da quantificare il bottino, ma pare sia di migliaia di euro. I ladri, andandosene dalla sala gioco, si sono portati via anche le registrazioni delle telecamere interne.