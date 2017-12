Trasferta a Ravenna per 'blindare' il terzo posto

TAVAGNACCO - Riparte il Campionato di serie A femminile con la settima giornata di andata. Sabato 2 dicembre alle 14.30, il Tavagnacco sarà impegnato in trasferta sul campo del Ravenna Woman. Una partita difficile per le ragazze di Amedeo Cassia, che hanno sempre faticato a strappare punti da San Zaccaria. L’obiettivo è comunque riuscire a difendere il terzo posto in classifica (la squadra friulana ha 13 punti, cinque in meno della coppia di testa formata da Brescia e Juventus, che si affronterà proprio sabato alle 12.30). Le emiliane, invece, occupano l’ottava piazza con 6 punti.

Le parole di mister Cassia

«La squadra sta bene – assicura mister Cassia -. Per noi, quella di sabato, sarà una partita importante, soprattutto perché ci sono degli scontri diretti e quindi dovremo essere brave a cogliere il massimo dal campo di Ravenna. Non sarà facile ma ci proveremo». Tra le note positive, c’è il recupero di Marta Mascarello, che ha recuperato dall’infortunio alla spalla. «Un ritorno importante – assicura l’allenatore gialloblu – che mi darà un’alternativa in più in mezzo al campo». Sull’andamento del match, Cassia non ha dubbi: «Le due squadre giocheranno a viso aperto per tutti i 90 minuti e credo che la partita si risolverà alla fine. Sarà certamente una bella sfida».

Il Campionato è rimasto fermo una settimana per dare modo alla Nazionale di giocarsi la qualificazione al Mondiale. Uno stop che ha interrotto il buon momento del Tavagnacco: «Sicuramente la continuità viene meno, ma la pausa ci ha consentito di recuperare qualche giocatrice che non era al meglio».

Le altre sfide in programma

Chi è pronta a dare battaglia sul campo è Elisa Camporese: «Ci siamo preparate al meglio e saremo pronte al massimo della nostra concentrazione. Sarà una partita difficilissima, perché sul campo del Ravenna abbiamo sempre sofferto. Dovremo giocare con lo stesso atteggiamento che riusciamo a proporre tra le mura amiche».

Queste le partite della settima giornata: Verona-Empoli, Brescia-Juventus (12.30), Fiorentina-Chievo, Bari-Res Roma (15.30), Sassuolo-Mozzanica.