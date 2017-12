Che tempo farà domenica 3 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una depressione fredda sabato interesserà principalmente l'Italia nord-occidentale, mentre sulla regione affluiranno correnti di Bora che domenica tenderanno gradualmente ad attenuarsi per lo spostamento della depressione verso il sud-Italia. In seguito alta pressione.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 3 dicembre, sulla regione Friuli Venezia Giulia, avremo cielo in genere sereno su tutta la regione con Bora sostenuta sulla costa. Dal pomeriggio possibile aumento della nuvolosità per velature in quota. Di notte e al mattino freddo nelle valli e in pianura; possibile ghiaccio al suolo sull'area montana.