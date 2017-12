“La guerra dei Roses” a Pasian di Prato: litigano e dalla finestra vola qualunque cosa

PASIAN DI PRATO - Valige, stenditoi, quadri e vestiti di ogni genere. Sono solo alcuni degli oggetti che nella mattinata del 2 dicembre sono letteralmente ‘volati fuori’ dalla finestra di un appartamento di Pasian di Prato. All’interno dell’abitazione, che si trova in via Santa Caterina, due persone, un uomo e una donna, entrambi di origine nigeriana.

I fatti

Non era ancora mezzogiorno, quando il numero unico emergenza, 112, ha ricevuto numerose chiamate da parte di residenti e passati. Tutti segnalavano la medesima situazione: qualcuno stava lanciando degli oggetti, anche pesanti, dalla finestra di un appartamento. Sul posto sono quindi giunte diverse pattuglie delle forze dell’ordine: i carabinieri della compagnia di Udine (che già il giorno precedente erano stati chiamati per una lite, sempre nella stessa via) e gli agenti della polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Le forze dell’ordine hanno quindi identificato le due persone che secondo le prime informazioni raccolte, dopo presi a schiaffoni, avrebbero iniziato con il 'lancio degli oggetti'. Stanno comunque proseguendo gli accertamenti per chiarire ulteriormente quanto accaduto. I due nigeriani, avrebbero riportato solo delle lievi ferite.