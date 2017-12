Gli eventi in programma domenica 3 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

'Amo Essere': a Susans arriva la mini fiera del benessere

Amo Essere. Si chiamerà così la mini fiera del benessere in programma domenica 3 dicembre al castello di Susans (dalle 10 alle 18, con ingresso libero). Maggiori info, qui.

‘ForMandi – Sapori e formaggi di montagna’

ForMandi. Si chiama così l’evento dedicato alla valorizzazione del formaggio di malga del Friuli Venezia Giulia e di altri prodotti agroalimentari in abbinamento con i migliori vini del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia secondo Slow Wine, guida di Slow Food. I dettagli, qui.

Staffetta Telethon

Torna il grande evento di sport e solidarietà dell'autunno udinese, la Staffetta Telethon 24 per un'ora, in calendario per sabato 2 e domenica 3 dicembre. Maggiori info, qui.

A Ragogna arrivano i Mercatini di Natale

Sabato 2 e domenica 3 dicembre si svolgerà la 6^ edizione dei Mercatini di Natale a Ragogna, nell’area verde dell’ex campo sportivo. I dettagli, qui.

‘Spirito di Vino 18 years’

Da venerdì 1 dicembre a domenica 7 gennaio le vignette satiriche della mostra ‘Spirito di Vino 18 years’ saranno disponibili al Piano Nobile di Palazzo Morpurgo in via Savorgnana 12 a Udine.

Piccolipalchi

Un ricco fine settimana dedicato al teatro per i bambini grazie a Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno della Regione e degli enti locali aderenti con la partecipazione della Fondazione Friuli. Domenica 3 dicembre, appuntamento a Pontebba, Udine e Sacile. I dettagli, qui.

‘I Concerti di San Martino’

Domenica 3 dicembre, alle 16.30 nell’Oratorio di S. Antonio Abate a Paularo, ci sarà il ritorno di Bartoccini con musiche di Vaňhal, Mehul, Dušek e Mozart. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

‘I Concerti Cividalesi’

Prosegue la trentasettesima edizione de ‘I Concerti Cividalesi’ tradizionale ciclo autunnale della Gaggia, dedicato alla memoria dell’avvocato Antonio Picotti, che diede vita all’evento alla fine degli anni '70. Il 3 dicembre, alle 18, Villa de Claricini, a Bottenicco di Moimacco, ci sarà uno degli appuntamenti più attesi. Saranno eseguiti, in prima assoluta nei tempi moderni, ‘I Concertoni’, trascrizioni per vasto ensemble in forma di ‘Concerti Grossi’ delle Sonate opera 1 di Giuseppe Tartini, realizzate dal suo allievo e successore Giulio Meneghini.