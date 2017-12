Parata dei Looney Tunes al Palmanova Outlet Village

AIELLO – Al Palmanova Outlet Village entrano nel vivo le iniziative natalizie. Danza, magia, luci, colori, musica dal vivo, concerti gospel e un’incantevole scenografia a tema fiabe accoglieranno i visitatori per tutto il perido delle festività natalizie. Quest’anno, il Village regalerà emozioni ai bambini e agli adulti di ogni età. Sabato 9 dicembre, a partire dalle 15, ci sarà un evento di grande effetto: una vera e propria full immersion nel mondo dei cartoni. Per la gioia dei più piccoli, si terrà la Parata Looney Tunes. Daffy Duck, Titty, Silvestro, Bugs Bunny e Taz, i più amati personaggi dei cartoni animati firmati Warner Bros, sfileranno, sulle note di alcune tra le colonne sonore più amate, per le vie del Palmanova Outlet Village.

I live characters interagiranno con adulti e bambini e si renderanno disponibili per le foto ricordo

Sarà possibile stringere la mano a Titty e a Silvestro, scattare una foto con Taz e Bugs Bunny oppure abbracciare Daffy Duck. Sarà un’occasione unica per vedere dal vivo i beniamini dei cartoons più amati da grandi e piccini. Grazie alla presenza di un animatore, inoltre, i visitatori saranno coinvolti in alcuni divertenti quiz nei momenti di pausa. Saranno quattro le uscite previste (alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18) e dureranno 30 minuti ciascuna. Gli eventi natalizi del Palmanova Outlet Village continueranno sabato 16 dicembre, dalle 17, con un altro appuntamento particolarmente atteso. Spazio alla musica di qualità con l’esibizione degli Harmony Gospel Singers, un gruppo di cantanti e musicisti gospel che vanta riconoscimenti internazionali.