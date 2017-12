Dopo il successo dell'anno scorso, torna il castello di Babbo Natale

UDINE - Dopo il successo della precedente edizione, Anà-Thema Teatro ripropone un percorso di teatro itinerante invernale all’interno del Castello di Udine; un fantastico viaggio nel mondo del Natale per conoscere i magici personaggi che abitano la casa di Babbo Natale al Polo Nord.

Tante tappe per un viaggio unico ed emozionante all’interno delle sale del castello e tra le opere d’arte del museo

Saranno organizzati diversi turni di spettacolo per un massimo di cento spettatori a replica (sabato 9 dicembre, alle 14, 16; domenica 10 dicembre, alle 10.30, 14, 16). Il castello di Udine si trasformerà nella casa del Natale con i suoi personaggi più famosi. Un grande evento con attori, musicisti e cantanti, impegnati nei ruoli più belli dei simpatici amati da grandi e piccini. Uno dei luoghi più suggestivi di Udine, infatti, si trasformerà in un grande mondo incantato ricco di luci, suggestioni e storie fantastiche. Babbo Natale aprirà le porte del Castello al pubblico, darà il benvenuto ai visitatori e spiegherà come si assiste allo spettacolo. Il pubblico sarà suddiviso in gruppi che, guidati, percorreranno le strade alla scoperta del Natale. Gli attori in scena ripeteranno il proprio monologo ogni volta che un gruppo si troverà davanti alla postazione dell’attore. Sarà anche un’occasione per scoprire sale interne del castello che per l’occasione rimarranno aperte per ospitare gli insoliti protagonisti.

Consigliata la prenotazione; ingresso per lo spettacolo dal museo del Castello; biglietto unico 10 euro. Info e prenotazioni: 04321740499 | 3453146797.