Sbarca al Krepapelle l’emozionante sound di Passion ’90!

UDINE - Per dare un taglio alla frenesia della vita quotidiana (almeno per una sera!), è in programma un evento che riporterà la mente indietro a quei fantastici anni dove i Bpm correvano veloci e i locali erano pieni dal lunedì alla domenica: i fantastici ‘90! Per una sera niente cellulari, ma solo tante emozioni, quelle stesse che in quel decennio hanno fatto battere i cuori di molti. Un appuntamento dedicato a chi quegli anni li ha vissuti, a chi quegli anni li ha ancora stampati nella memoria, ma anche a chi non c’era, ma quella musica la sente vibrare nelle vene! Passion ‘90 (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Giò Andreotti e Julio Montana) sarà una serata fatta di divertimento e buona musica.

Il programma

Appuntamento (ingresso libero) dunque a giovedì 7 dicembre, al Krepapelle (via Tavagnacco, 83/33, Udine). Il cuore di Passion ‘90 comincerà a battere alle 22.30, con il dj set, tutto dedicato alla miglior musica degli ‘special nineties’, accuratamente selezionata da Checco dj & Julio Montana, e la voce di Mr. Matthews. Immancabili, ovviamente, le foto di Marco Zam. #‎passion90, questo l’hashtag ufficiale, è possibile grazie al sostegno di Prontoauto, Koki print & wear solutions, Palestra body & fitness, Angolo della musica, FZ Impianti Srls Antifurti e Automazioni, Ottica L’Occhiale, CDA cibo e bevande. Uno «Special Thanks» a tutto lo staff Krepapelle e ad Antonella Perini!

Info e prenotazione tavoli: Krepapelle 3452712330 | Julio 3493809588 | Facebook |