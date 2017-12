Gabin Gusto Esclamativo apre a Reana del Rojale

REANA DEL ROJALE - E’ ormai imminente l’apertura (il 6 dicembre alle 18) del nuovo ristorante Gabin Gusto Esclamativo! A Reana del Rojale, sulla statale in via Nazionale 21, un nuovo spazio che regalerà tante, nuove emozioni di gusto! Un viaggio che continua: dall’esordio dello chef Andrea Gabin con il mini take away nella località di Pasian di Prato, al nuovo spazio gourmet nel cuore di Udine - diventato subito punto di riferimento preferito per i cultori del quality food in città - fino allo sbarco in Veneto in Piazza Eremitani a Padova con un terzo spazio, capace di oltre 80 coperti, per approdare oggi nella vivace area commerciale di Udine Nord con un ristorante ancora più ampio e una scelta ancora più appetitosa.

Il locale

180 coperti indoor, 60 outdoor e una super e moderna cucina a vista per testimoniare con trasparenza la qualità che sta dietro ad ogni piatto. Piatti prelibati e leggeri, preparati con stile e fantasia: pizza gourmet, pasta fresca, piatti di pesce e carne, fantasiose insalate, dolci golosi e molto altro ancora. Ma il nuovo spazio di Reana sarà dedicato anche alla formazione in un laboratorio di idee e sperimentazione per un food sempre più qualificato. Aperto 7 su 7.