Auto in sosta travolte: due feriti e un denunciato

UDINE – Due incidenti diversi ma con lo stesso epilogo: finire contro le auto in sosta. E’ successo in viale Ungheria e in via Galileo Galilei.

Il primo episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato. In questo caso un 24enne che aveva alzato troppo il gomito, imboccando viale Ungheria a bordo della sua Renault comprata di recente, è finito prima contro una Ford Ka, poi contro una Renault Megane, entrambe posteggiate a lato della corsia di marcia. Il ragazzo non è rimasto ferito ma dopo essere stato sottoposto per due volte all’etilometro, è stato denunciato per guida sotto l'effetto dell'alcol, con la patente che gli è stata ritirata. Sul posto la Polizia stradale di Udine.

Il secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, alle 17.50, in via Galilei. In questo caso un 79enne a bordo di una Opel Moka mentre percorreva la via con direzione piazzale Cavedalis ha sbandato sulla sua destra finendo contro due auto in sosta, ribaltandosi. Il conducente e la persona che si trovava in auto con lui sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118, che ha provveduto a portarli in ospedale. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.