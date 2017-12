Demolito il cavalcavia che da Fauglis porta a Torviscosa

FVG - Oltre 150 persone al lavoro fra tecnici, operai, ausiliari della viabilità, operatori della manutenzione e Polizia stradale, nella notte fra sabato 2 e domenica 3 dicembre, per demolire il cavalcavia che da Fauglis porta a Torviscosa. L’intervento rientra nei lavori di realizzazione della terza corsia, nel primo sub lotto, da Gonars a Palmanova, del quarto lotto Gonars-Villesse.

Oltre alla demolizione del cavalcavia sono state effettuate anche la rimozione dei portali segnaletici ed a pannello a messaggio variabile; l’adeguamento della segnaletica orizzontale delle rampe dell’allacciamento A4/A23 (nodo di Palmanova;, il ripristino del guard rail centrale in prossimità del cavalcavia demolito e, infine, la manutenzione della pavimentazione in A4 nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste e in prossimità dello svincolo di uscita di Latisana.

Una serie di lavori che hanno richiesto una coordinazione perfetta fra tutte le ditte impegnate sul posto e un’attenta preparazione sia per quanto riguarda la gestione della viabilità (il nodo di Palmanova è stato chiuso dalle 21 di sabato 2 alle 9 del mattino di domenica 3 dicembre) autostradale e ordinaria, sia per quanto riguarda la sorveglianza sulle modalità di esecuzione dei lavori. Intervenire su un nodo di interconnessione, dove si incrociano la A4 e la A23, infatti, richiede un accurato studio dei flussi di traffico e la predisposizione dei percorsi alternativi per accompagnare gli utenti che devono raggiungere le località di destinazione attraverso la viabilità normale.