Scontri allo stadio: altri 16 Daspo per i tifosi del Napoli

UDINE – Dopo l’arresto e le due denunce scattate nei confronti di tre tifosi del Napoli per gli scontri prima della partita contro l’Udinese, la Questura di Udine ha emesso nuovi provvedimenti nei confronti degli ultrà azzurri.

Al termine degli accertamenti compiti dal personale della Digos, sono stati emessi i Daspo anche per 16 tifosi. In questo caso non per aver preso parte ai tafferugli fuori dallo stadio Friuli, ma per aver creato disordini dentro l'impianto, nella Tribuna Laterale Sud. Il gruppo di tifosi non potrà entrare negli stadi per i prossimi 3 anni.

L’atteggiamento tenuto da questi ultrà, aveva costretto un gruppo di bambini seduti in tribuna (appartenenti a scuole calcio affiliate all'Academy dell'Udinese) a cambiare posto, creando tensioni e malumori. I tifosi napoletani, infatti, avevano ignorato le indicazioni degli steward, rifiutando di sedersi nei posti a loro assegnati e avvicinandosi alla balaustra di bordo campo. Era intervenuta anche la Polizia per placare gli animi troppo esuberanti di questi tifosi. Un comportamento inaccettabile che è stato sanzionato dalla Questura.