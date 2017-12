Tavagnacco a valanga sul Ravenna Woman

RAVENNA – Il Tavagnacco espugna Ravenna e rafforza il terzo posto in classifica. Sul campo di San Zaccaria finisce 1 a 5 per le friulane, con doppiette di Polli e Catena, e rete di capitan Brumana. Un risultato che vale doppio vista l'assenza per un problemino al ginocchio della bomber Clelland.

Il racconto del primo tempo

Al 6’ Brumana fermata in fuorigioco su un ottimo pallone consegnatole da Mascarello. Sulla ribattuta del portiere, Polli tenta il tiro ma non trova la porta. All’8’ Tuttino batte una punizione, trovando però Tampieri attenta. Al 10’ ottimo scambio: Tuttino scarica per Mascarello, che serve Polli, la quale però non riesce a dare bene palla a Brumana. Ravenna poco pericoloso in questa prima fase di gioco, contro un Tavagnacco che mette in mostra un bel gioco. Altra azione al 13’: Catena trova Tuttino, che scambia con Brumana: il capitano la mette rasoterra per Polli, ma c’è la respinta del portiere. Al 15’ è Mascarello che tenta un tiro dalla lunga distanza, ma il pallone si schianta secco sulla traversa. Continuano le occasioni per le gialloblu, prima da parte di Brumana su tiro dalla lunga distanza e poi di Erzen. Finalmente al 23’ le ragazze trovano il gol del vantaggio, sfruttando il calcio d’angolo battuto da Mascarello: Polli non tarda a farsi trovare pronta per metterla dentro. Al 26’ ci riprova ancora Polli, che colpisce il secondo palo di giornata, con la palla che va a sbattere contro l’incrocio dei pali. Al 32' Mascarello serve un ottimo pallone per il capitano, che salta il portiere e trova il gol del 2 a 0. Sul finire del tempo ecco uno dei primi tiri in porta per il Ravenna, a opera della numero 22 Errico, ma la conclusione si rivela inefficace.

Nella ripresa il Tavagnacco dilaga

Nella ripresa il Ravenna sembra aver ritrovato un po’ di forze. Prova qualche conclusione, ma la difesa la gialloblu si fa trovare attenta. Al 5’ è Pittaccio a provarci, ma Ferroli fa buona guardia. Arriva poco dopo però il gol del 2 a 1 della formazione romagnola, brava a sfruttare una palla inattiva battuta da Tucceri e finita paradossalmente in porta, con un rimbalzo in mezzo all’area. Reagisce il Tavagnacco: all’11 Polli tenta il tiro dalla lunga distanza, costringendo Tampieri alla deviazione in calcio d’angolo: sulla battuta si avventa Catena che trasforma in gol su assist di Camporese. Al 18’ occasionissima per il Ravenna, che sfrutta un attimo di disordine della difesa gialloblu per provare a ridurre le distanze, ma Pugnali sbaglia e il pallone vola sopra la porta. Altra occasione al 30’, quando la numero 7 del Ravenna, Baldini, si trova davanti alla porta, ma la conclusione finisce a lato.

Ottimo il pallone servito da Catena per Brumana, che viene però anticipata dal Tampieri, che spedisce la palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Brumana tenta la rovesciata, ma non centra la porta. Tavagnacco che sembra aver riguadagnato le redini del campo. Poco dopo ci riprova Elisa Polli, ma la conclusione termina a lato. Arriva al 40’ un’altra occasione buttata via per il Ravenna: Ferroli esce senza trovare la palla e la numero 13 romagnola si trova davanti la porta sguarnita, ma riesce solo a sfiorare la traversa. Passa poco tempo, Polli controlla di petto, lascia rimbalzare e spedisce la palla in rete con un tiro da fuori area: 4 a 1 e doppietta personale per la giovane classe 2000. Poco prima dello scadere esordisce Veronica Benedetti. L’arbitro chiama 4’ di recupero. Ma c’è ancora tempo: al 48’ Veritti salva il pallone a un metro dalla porta e permette alla squadra di ripartire, trovando Catena pronta a realizzare il gol del 5 a 1.



RAVENNA WOMAN – UPC TAVAGNACCO 1 – 5

RAVENNA WOMAN: Tampieri, Tucceri, Manieri, Quadrelli, Casadio, Cuciniello, Campesi, Errico, Pittaccio, Pugnali, Baldini (Barbaresi). All. Balacich

UPC TAVAGNACCO: Ferroli, Martinelli, Frizza, Mascarello (Tortolo), Brumana, Tuttino Erzen, Cecotti (Veritti), Polli (Benedetti), Catena, Camporese. All. Cassia

ARBITRO: Scapolo

MARCATORI: 23’ pt Polli, 32′ pt Brumana, 7′ st Tucceri, 11′ st Catena, 32′ st Polli, 48′ st Catena