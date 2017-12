Scontro all'alba su 'viale Tricesimo': gravemente feriti 5 giovani

TAVAGNACCO - E' di cinque feriti il bilancio di un incidente che si è verificato all'alba di domenica 3 dicembre, lungo la statale 13 Pontebbana a Tavagnacco, all'altezza del negozio Mediaworld. A scontrarsi due automobili, una Fiat Punto e una Bmw station wagon. I passeggeri delle vetture erano tutti giovani che si stavano muovendo in direzione del centro di Udine.

I fatti

L'incidente è accaduto attorno alle 6 del mattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica. Assieme ai paramedici anche i vigili del fuoco - che hanno messo in sicurezza le auto e la strada, un lavoro che li ha impegnati per diverse ore - e i carabinieri del Radiomobile di Udine. Tutti i ragazzi sono stati portati al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. I cinque giovani a bordo dei veicoli (quattro uomini e una donna) sarebbero tutti rimasti feriti. Particolarmente critiche, secondo le prime informazioni, le condizioni due dei passeggeri, uno dei quali all'arrivo dei soccorritori non era cosciente. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine.