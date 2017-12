Grande successo per la 19^ staffetta Telethon 24 per un'ora

UDINE - Successo pieno. La Staffetta Telethon 24 per un'ora segna un nuovo record, totalizzando 460 squadre, e si conferma così manifestazione dalla fortissima capacità attrattiva, a dimostrazione di come l'importante messaggio di solidarietà alla base della due giorni udinese si sia ormai radicato nel cuore della gente friulana, e non solo. L'edizione 2017 dell'evento, la 19^, ha impegnato in un'autentica maratona solidale oltre 11 mila persone, suddivise appunto in 460 gruppi. Folta anche la rappresentanza studentesca, posto che alla Staffetta Scuole hanno partecipato 1.300 ragazzi. La chiusura ufficiale della corsa, in una città trasformatasi in vivace palcoscenico, è stata proclamata alle 15 esatte di oggi dal palco di via Mercatovecchio. Il presidente del Comitato Udinese Staffette Telethon, Venanzio Ortis, rivolge a nome di tutti i suoi collaboratori un sentito ringraziamento a coloro (e di squadrone davvero imponente si tratta) che hanno concorso alla buona riuscita della circostanza: "Grazie - dichiara - alle istituzioni, dalla Regione al Comune di Udine, ai tantissimi volontari, alle associazioni e alle forze dell'ordine, che hanno vigilato sulla sicurezza dell'evento, ai numerosi sponsor privati. La macchina organizzativa, supportata come sempre da Valerio Gaiotto, componente del Comitato, si è confermata efficiente, capace di gestire al meglio un weekend dai grandi numeri. E' stata una 24 ore da record, sia sul piano delle adesioni che su quello della "compostezza" dei partecipanti, ingrediente fondamentale per far sì che la manifestazione non registrasse alcun intoppo». Nella logistica ha avuto un ruolo determinante l'Associazione Maratonina Udinese.

Ancora qualche giorno per le donazioni

Bisognerà attendere ancora alcuni giorni per conoscere l'entità delle donazioni effettuate nell'edizione 2017 della Staffetta Telethon: i versamenti tramite i canali di Bnl – Gruppo Bnp Paribas, main sponsor dell’evento, saranno infatti possibili fino, all'incirca, alla metà di dicembre. In attesa della chiusura ufficiale del contatore va ricordato che nel 2016 la Staffetta friulana (al via c’erano 453 squadre) ha permesso di raccogliere e devolvere interamente alla ricerca scientifica coordinata da Telethon ben 209.304 euro. Il totale accumulato nel corso delle 18 edizioni precedenti ha superato quota 1.500.000 euro.

Gli ironman della staffetta

Menzione dovuta per gli "ironman" (e le "ironwoman") della Staffetta Telethon, ovvero per i podisti che hanno corso l’intera 24 per un’ora: sono 14, con prevalenza maschile (9 unità a cinque), e rispondono ai nomi (in ordine di piazzamento) di Massimo Martella (primo, con 122 giri), Cesario Barone (secondo, con 121), Vanda Beltrame (in terza posizione, con 120 giri), Nives Buzzi, Gianluca Pagazzi, Raffaele Stumpo, Elisa Cassan, Denis Treu, Roberto Carniel, Giuseppe De Masi, Aldo Maranzina, Laura Milani, Priscilla Parascandolo, Marco Di Just.

La grande prova di silvia furlani

Ha corso invece buona parte della Staffetta la grintosissima maratoneta Silvia Furlani, esempio di determinazione, tenacia, fiducia: pur affetta da sclerosi multipla, continua a cimentarsi in impegnative prove sportive ed è da poco rientrata dal Cammino di Santiago. La 24 per un'ora udinese è, per lei, appuntamento imperdibile.

Premio speciale a Jacopo

Sia il Comitato organizzatore Staffette Telethon che il Comune di Udine hanno voluto conferire un riconoscimento speciale al giovane Jacopo, il 14enne friulano affetto da distrofia muscolare di Duchenne che ha introdotto l'apertura della 24 per un'ora, sabato pomeriggio, con un giro d'onore sul circuito sulla sua carrozzina elettrica, scortato da un gruppo di campioni fra cui i fratelli Braidot, Alessandro De Marchi, della Nazionale italiana ciclismo, e Michele Pittacolo, campione paralimpico. Alla sua accompagnatrice ufficiale, in rappresentanza di tutti gli sportivi che hanno "scortato" il ragazzo, è andato invece il Premio Fair Play.

Personalità in pista

Si è aperta e chiusa con testimonial d'eccezione, la 19^ Staffetta Telethon, "lanciata" all'avvio dal campione Alex Zanardi e da Laura Bassi e accompagnata al capolinea dalla campionessa olimpica Manuela Di Centa, che ha sfrecciato per le vie di Udine nell'ultima ora. In pista anche personalità del mondo della politica, dal sindaco di Udine, Furio Honsell, agli assessori del Comune di Udine Alessandro Venanzi e Raffaella Basana, fino agli assessori regionali Maria Grazia Santoro (nel pomeriggio di sabato) e Paolo Panontin (oggi, nell'ultima ora); si sono trasformati in podisti anche il primo cittadino di Palmanova, Francesco Martines, e i sindaci di Remanzacco e Torreano di Cividale, Daniela Briz e Roberto Sabbadini. Non ha voluto mancare all'appuntamento, inoltre, l'ultramaratoneta veneto Nicola Bottosso.

Classifiche

Per quanto la 24 per un'ora udinese non sia una corsa agonistica e lo spirito sia quello della partecipazione nel segno della solidarietà, va dato onore al merito delle squadre distintesi nella prova. Citiamo le prime dieci: in testa alla classifica, per numero di chilometri percorsi, si colloca il Fvg Triathlon Team, con 261 giri; in seconda posizione i Vigili del fuoco interregionali (257), in terza l'Atletica Monfalcone. Seguono, ex aequo, Azzano Runners e Avis Casarsa - San Giovanni (240 giri), Libertas Porcia, Friulrunners, Atletica Leone San Marco, Donatori di Sangue e, al decimo posto, Idea Prototipi.

Carosello di eventi

Numerosi gli eventi collaterali che hanno scandito e impreziosito la due giorni, che anche quest'anno ha potuto contare sulla presenza degli arrotini della Val Resia, dei marcherai di Tarcento e dello Sweet Team Aniad Fvg, il quale ha invitato tutti a pedalare per illuminare la scritta "Ricerca": hanno presenziato all'apertura dell'iniziativa il sindaco Furio Honsell e l'assessore Raffaella Basana, seguiti dall'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca, che ha anche voluto dare personalmente luce alla ricerca pedalando, appunto. Lo stesso hanno fatto il pro-rettore vicario dell'Università degli Studi di Udine, Roberto Pinton, e il responsabile dell'Unità operativa malattie rare dell'Asui di Udine, Bruno Bembi. A chiusura della Staffetta Telethon lo Sweet Team ha consegnato al Comitato organizzatore un assegno in formato maxi che certifica il totale dei KW prodotti dalla pedalata per la ricerca. Tantissimi, poi, i gruppi musicali coinvolti nella due giorni: con le proprie performance hanno vivacizzato la 24 ore, alternandosi in un'autentica staffetta in note, piacevole corollario alla staffetta su strada.