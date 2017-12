Pattinaggio sul ghiaccio e trenino di Natale: unaa vera festa per i bambini

UDINE - Al Parco Terminal Nord, tra luci e colori, già si respira l’atmosfera del Natale e anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, è pronto un calendario ricco di appuntamenti a misura di famiglia, con numerose attività dedicate soprattutto ai più piccoli. Tra gli appuntamenti in programma, ritornano la pista di pattinaggio sul ghiaccio al trenino di Natale.

Pattinaggio sul ghiaccio

A partire dal 3 dicembre per otto settimane, nella zona adiacente all’area food del Parco è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio con la possibilità di noleggiare i pattini. Durante tutte le festività, grandi e piccini potranno scivolare sul ghiaccio in una vera atmosfera invernale che ricorda le piste di pattinaggio della montagna. Si potrà scivolare sui 300 metri quadrati di ghiaccio tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 20.30 e dalle 10.30 alle 20.30 nei giorni festivi.

Il trenino di Natale

Tra gli eventi proposti dal parco per ul periodo più atteso dell’anno, anche quest’anno non poteva mancare il coloratissimo e divertente Trenino di Natale. Dall’8 dicembre al 6 gennaio il trenino accompagnerà i piccoli visitatori dalle 16 alle 19 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi l’orario sarà ampliato e il trenino girerà anche dalle 10 alle 13, a esclusione delle giornate di Natale, Santo Stefano e il primo dell’anno. Il trenino è pronto a portare in tour i bambini tra la promenade esterna del parco commerciale e il parcheggio, fino ad arrivare alla pista ghiaccio vicino all’area food.

La vera festa dei bambini

Da venerdì 22 a domenica 24 dicembre dalle 16 alle 19 spazio ai più piccoli con il laboratorio delle letterine e la costruzione dei giocattoli in legno, in un’atmosfera dal sapore di un tempo passato quando sotto l’albero si trovavano i trenini costruiti dalle abili mani dei papà. Per tutta la famiglia, infine, le note natalizie non possono mancare. Giovedì 21 dicembre dalle 16 alle 18, spazio alla musica con il concerto del quartetto ‘Amazin’ Gospel’.