Furto in una casa di Osoppo: spariti oggetti in oro per migliaia di euro

OSOPPO – Furto in un’abitazione di Osoppo. I ladri hanno agito in pieno giorno, nel primo pomeriggio di lunedì 4 dicembre, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa. Due anziani coniugi che usciti verso le 15.30 sono rientrati poco prima delle 18 trovando l’amara sorpresa. Ingente il bottino, con i malviventi che sono riusciti ad arraffare monili e oggetti preziosi per un valore di diverse migliaia di euro.

L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri che stanno conducendo le indagini. I ladri sarebbero entrati in casa forzando la morta principale rovistando ovunque e riuscendo a trovare gli ori di famiglia in camera da letto. Hanno agito senza farsi notare dai vicini e probabilmente utilizzando dei guanti, visto che nella casa pare non siano state trovate tracce.

Ovviamente grande il dispiacere della coppia di anziani, che mai avevano subito un furto. Al di là del valore economico, a destare preoccupazione è il fatto che la loro abitazione sia stata ‘violata’ e che siano stati portati via oggetti di grande valore affettivo.