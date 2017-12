‘Casatua’ ed 'Eurobrico' sbarcano in Fvg: 56 nuovi posti di lavoro

FVG – Due importanti catene specializzate nella vendita di mobili e di prodotti per il bricolage hanno programmato due nuove aperture in Friuli Venezia Giulia e per questo sono alle ricerca di personale. In particolare, i posti di lavoro creati saranno 56.

Casatua tra Città Fiera e Sorelle Ramonda

La prima realtà che si insedierà in Fvg è ‘Casatua’, realtà del Trentino Alto Adige specializzata nella vendita di mobili. Entro marzo ha in previsione l’apertura di due negozi in regione, uno nel centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco, l’altro nel centro commerciale Sorelle Ramonda di Ronchi di Legionari. L’ Agenzia regionale per il lavoro del Friuli Venezia Giulia, appositamente incaricata dalla catena di arredamento, ha aperto in questi giorni le selezioni di personale. Le figure ricercate sono addetti alla reception, impiegati di magazzino, arredatori addetti alle vendite, per un totale di circa 35 persone.

In particolare, per il punto vendita del Città Fiera, l’azienda sta cercando 3 addetti alla reception e una quindicina di arredatori addetti alle vendite, mentre per il punto vendita di Ronchi dei Legionari le figure ricercate sono 3 addetti alla reception, 13 arredatori addetti alle vendite e 2 impiegati di magazzino. Tra le competenze richieste, una pregressa esperienza lavorativa nella mansione, attitudine alla vendita e al rapporto con il cliente, oltre che al lavoro di gruppo e alla conoscenza dell’utilizzo del pc. Le persone interessate potranno candidarsi attraverso il portale LavoroFVG.

Eurobrico? si insedierà da Ramonda a Ronchi

L’altra realtà è 'Eurobrico': la società italiana specializzata in articoli per il bricolage, il fai da te, la casa e il tempo libero, presente oggi in Trentino Alto Adige con 11 punti vendita e in Veneto con 16 punti vendita, si appresta ad aprire un proprio negozio anche in Friuli Venezia Giulia nel Centro commerciale Ramonda di Ronchi dei Legionari. Le figure ricercate sono cassiere, addetti alle vendite e magazziniere per un totale di circa 21 persone. L’ Agenzia regionale per il lavoro del Friuli Venezia Giulia, appositamente incaricata da Eurobrico, ha aperto in questi giorni le relative ricerche di personale. Anche in questo caso sono richieste pregressa esperienza nella mansione, attitudine al rapporto con il cliente, buone conoscenze nell’utilizzo del pc e, come titolo preferenziale, la conoscenza di almeno una tra le lingue inglese, sloveno o croato. Le persone interessate potranno candidarsi attraverso il portale LavoroFVG.