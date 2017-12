5 dicembre: in Valcanale ci sono i Krampus

TARVISIO – Un’attesa durata un anno. Martedì 5 dicembre, come da tradizione, nei paesi della Valcanale faranno la loro apparizione i terribili Krampus, figure diaboliche che accompagneranno nelle case San Nicolò. Una tradizione antica, comune a tutte le vallate alpine, che in Valcanale si ripresenta, puntuale, ogni 5 dicembre (il 6 dicembre l’appuntamento è a Coccau, dove il santo patrono è proprio San Nicolò).

Gli appuntamenti paese per paese

Il 5 dicembre, per le strade e per i locali pubblici, l’atmosfera che si respira nel Tarvisiano, è unica e frizzante. I bambini attendono con ansia e terrore l’arrivo dei Krampus mentre i ragazzi sono pronti a sfidare i terribili diavoli per le strade. Un momento magico, che si ripete, sempre alla stessa maniera, da decenni, a cui assisteranno migliaia di persone, distribuendosi tra capoluogo e frazioni.

I primi a uscire dai boschi, saranno i Krampus di Fusine, alle 13.30. Partiranno dal valico fermandosi nelle case della frazione. Alle 17.30 è prevista l’accensione del falò nella zona delle case popolari. Alle 17 tocca al capoluogo: i gruppi di Tarvisio Alto e Basso percorreranno via Vittorio Veneto e Via Roma per raggiungere piazza Unità, dove apparirà San Nicolò. Alle 17 appuntamento anche a Camporosso, con partenza dalla chiesetta di Santa Dorotea per arrivare fino al piazzale della canonica.

Alle 18.30 lo spettacolo si sposta a Tarvisio Centrale, dove i Krampus scenderanno dai boschi sopra il campetto dell’ex dopolavoro ferroviario. Chiuderà il sabato di eventi, alle 20.30, lo spettacolo di Rutte Piccolo.

Mercoledì 6 dicembre appuntamento a Coccau (alle 17), con i diavoli e il Santo che entreranno in chiesa. Durante ogni uscita saranno distribuiti i tradizionali Krampus di pane offerti dal Comune di Tarvisio.

Si chiude l'8 dicembre

Da qualche anno ha assunto dimensioni ‘importanti’ la sfilata di gruppi Krampus per le vie di Pontebba. Un evento che sta fuori dalla tradizione e punta più sull'aspetto turistico, con l'obiettivo di attrarre sempre più visitatori, sfruttando la festa dell'Immacolata. Qui l'appuntamento con la sfilata è per le 17, ma per tutta la giornata il paese offre intrattenimenti musicali e gastronomici, con la possibilità di visitare i mercatini natalizi.