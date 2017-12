Le troupe di Linea Verde da oggi in città per girare una puntata su Udine

UDINE - Le tradizioni locali, i prodotti tipici di un territorio capace di farsi amare fin da subito. E, ancora, le vie del centro storico, tra rogge e osterie, il piazzale del castello da cui è possibile, nelle giornate limpide, spaziare con lo sguardo dai monti al mare. Tutto questo, e molto altro ancora, racconteranno le tre troupe di Linea Verde, il seguitissimo programma in onda il fine settimana su Rai1, che dal 5 dicembre, e fino all'8 saranno a Udine per registrare la puntata che andrà in onda il 13 gennaio prossimo alle 12.20.

In città

Il programma che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze farà tappa agli orti urbani realizzati dal Comune, allo storico caffè Contarena per parlare di tiramisù, salirà fin sul colle del castello per poi scendere e ripercorrere le piazze e le vie del centro, da piazza Libertà a piazza Matteotti, da via Sarpi fino ai romantici intrecci disegnati dalle rogge cittadine. Sotto la guida di Marcello Masi e Chiara Giallonardo, con la collaborazione di Federica De Denaro, che condurranno la puntata, si parlerà quindi di enogastronomia, tradizioni e cultura. E se grazie ai tanti viali alberati, aiuole, giardini e parchi è il verde il colore che più colpisce chi visita per la prima volta Udine, non poteva mancare anche un 'passaggio' su come si pota un albero in città.