Autostrada: chiuso lo svincolo in entrata a Latisana in direzione Venezia

LATISANA - Autostrada chiusa fra Latisana e Portogruaro a causa di un tamponamento - accaduto alle 9 della mattinata del 5 dicembre - tra due mezzi pesanti, nel tratto compreso fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Uno dei due mezzi ha perso il carico che trasportava (granaglia). Non ci sono feriti. Chiuso lo svincolo in entrata a Latisana in direzione Venezia. Chiuso il tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro e istituita l’uscita obbligatoria a Latisana. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici, il 115 e il 113.