Schianto aull'A23: una donna perde il controllo del mezzo e si schianta sul guardrail

GEMONA - Perde il controllo della vettura e finisce contro il guardrail. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 del 5 dicembre lungo l'autostrada A23, in direzione Tarvisio, poco dopo lo svincolo di Gemona-Osoppo.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al volante del veicolo c'era una trentunenne residente a Gemona che, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità preposte, avrebbe perso il controllo dei mezzo, andando a schiantarsi con la sua utilitaria contro la barriera di contenimento dell'autostrada. La donna, secondo le prime informazioni, come anticipato da Radio Studio Nord, sarebbe rimasta ferita ma, per fortuna, non gravemente. In suo soccorso, sul posto, è intervenuta un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia stradale di Amaro.