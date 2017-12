Gli eventi in programma mercoledì 6 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Il segreto di Mirta

Romanzo avvincente e intrigante, che unisce il brio inventivo alla cura minuziosa della documentazione storica, miscelati con rara maestria. Parliamo de ‘Il segreto di Mirta’ il nuovo romanzo di Silvia Lorusso Del Linz appena pubblicato da Marlin editore al centro del prossimo appuntamento di ‘Dialoghi in biblioteca’. L'autrice, presentata dal giornalista Giuseppe Ragogna sarà ospite della biblioteca ‘Joppi’ mercoledì 6 alle 18.

All’avventura

Mercoledì 6 dicembre, dalle 17 alle 17.50, alla Sezione Ragazzi di Riva Bartolini, è in programma l'appuntamento con l’Ora delle Storie: l'incontro del modulo ‘All’avventura’ che propone storie avventurose, per tutti gli ascoltatori più coraggiosi, è intitolato ‘Tutti sulla neve!’. Donato Corradi della Scuola Sci Evolution3lands di Tarvisio, guiderà i bambini in una magica avventura rendendoli protagonisti di un pomeriggio di proiezioni ed emozionanti racconti di neve e sciate in montagna.

'O capiamo o moriamo’

Mercoledì 6 dicembre alle 18.45 all’auditorium dell’istituto Bearzi, lo scrittore Mario Adinolfi presenterà il suo ultimo libro ‘O capiamo o moriamo’. L’evento è promosso dal gruppo Popolo della Famiglia di Udine in collaborazione col coordinamento FVG. Mario Adinolfi, scrittore, giornalista e blogger, noto anche per un precedente libro di successo Voglio la mamma (2014), è stato tra i leader dei Family Day del 2015 e 2016 e ha fondato il Popolo della Famiglia, movimento di cui è presidente.

Ocjo, la sicurezza va in scena

Ocjo, lo spettacolo che racconta la legge 626 sulla sicurezza, sarà replicato per la 119a volta il 6 dicembre all’auditorium Zanon: sono tre ore senza interruzione ideate per alimentare la riflessione sulla centralità della prevenzione e di una puntuale applicazione delle norme quale fondamentale presidio per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Autostima e assertività

Per diventare condottieri attivi della propria vita Ordito all’interno del ciclo di serate Mercoledì in Aspic, il 6 dicembre a partire dalle 20.30, avrà luogo l’incontro dal titolo Autostima e fiducia in se stessi. Tenuto dalla Dott.ssa Giusy Guarino e dalla Dott.ssa Alessia Zamparutti, Psicologhe Psicoterapeute, l’appuntamento è ad ingresso libero e si terrà a Udine, presso la sede Aspic Fvg, in via Giuseppe Tullio, 13. Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it.

Das Kaffeehaus

Sarà un Goldoni rivisitato in chiave contemporanea ad aprire il mese di dicembre in cinque teatri del circuito ERT. Il regista tedesco Rainer Werner Fassbinder in Das Kaffeehaus ha adattato La bottega del caffè, commedia scritta dall’autore veneziano nel 1750; il Teatro Stabile del FVG ne ha affidato la regia a Valentina Cruciani che dirige la Compagnia del Teatro. La tournee in Friuli arriverà mercoledì 6 dicembre al Teatro Benois De Cecco di Codroipo (alle 20.45).