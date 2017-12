MARTIGNACCO - Al via l’iniziativa espositiva 'Metti in mostra il tuo Presepe' che proseguirà fino a fine gennaio 2018 nell’area dedicata dell’Outlet Zone (1° Piano). Anche quest’anno Città Fiera parteciperà all'edizione Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia 2017-18 promossa dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia. Materiali naturali e riciclati protagonisti delle creazioni artigianali realizzate dalle scuole e dalle associazioni del territorio, ancora aperta la possibilità di partecipare esponendo la natività. La partecipazione alla mostra è gratuita, basta inviare una mail a presepi@cittafiera.it

L'evento

La rassegna, dedicata alla rappresentazione della Natività, coinvolge attivamente associazioni locali, onlus, presepisti che mettono in rilievo la tradizione friulana e tanti privati che desiderano esporre la propria rappresentazione della Natività. Fra le associazioni che espongono i loro lavori e che collaborano con Città Fiera da lungo tempo potremmo ammirare i Presepi della scuola primaria Boschetti Alberti di Udine, della scuola dell’infanzia di Pradamano, della Scuola Waldorf di Sagrado, della Fondazione Valentino Pontello onlus, dell'Andos, di Solidarmondo onlus e tanti altri. L’edizione 2017/18 della rassegna presepi del centro commerciale Città Fiera darà particolare risalto alle natività realizzate con materiali naurali e riciclati come il legno, il muschio, le stoffe e la carta. L'Associazione Comunità del Melograno onlus presenta una struttura in cartone rivestita interamente da stuzzicadenti (uniti con colla vinilica) che raffigura in scala il Centro stesso. Il presepe della Comunità Piergiorgio onlus espone un presepe in carta riciclata, mentre uno dei presepi della scuola primaria Alberti è stato creato tramite la tecnica della vetrata grazie a carta velina e lucine che illuminano la Sacra Famiglia. L'iniziativa rientra nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza con continuità ponendo grande attenzione al territorio e alla messa in luce delle sue specialità.

Per altre informazioni è possibile scrivere un'e-mail a: presepi@cittafiera.it