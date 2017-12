La guerra invisibile: un appuntamento lungo un anno

RONCHIS - Da giovedì 7 dicembre ogni primo giovedì del mese fino a ottobre 2018 a Ronchis, alle 20.45, appuntamento con la lettura pubblica di brani tratti dal libro ‘Alla mercé dei barbari’, il diario di Giovanni Battista Trombetta. Le serate si svolgeranno ogni primo giovedì del mese, ma in luoghi sempre diversi (pubblici e privati) che verranno comunicati di volta in volta.

Le ‘altre storie’

La lettura pubblica, libera e aperta a tutta la popolazione, è un modo per accedere a un’opera letteraria di grande importanza, rispettandone, tra l’altro, anche la struttura cronologica poiché i mesi di guerra del ‘17-18 (fino al 3 novembre 1918 quando il parroco corre con tutta la gente sull'argine del Tagliamento e vede sul ponte ferroviario di Latisana le biciclette dei bersaglieri. «Li guida - appunta sul diario - un magnifico capitano avvolto in un superbo tricolore serico») verranno letti nei corrispondenti mesi del 2017-’18. Le ‘altre storie’ sono storie che, chiunque lo desideri, può leggere o raccontare: tratte da libri, dal web o semplicemente ascoltate purché abbiano come tema conduttore il Primo Conflitto Mondiale. Chiunque fosse interessato ad ospitare una serata può mettersi in contatto con la Commissione Cultura del Comune di Ronchis.