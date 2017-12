'Mio Eroe' in scena a San Daniele del Friuli

SAN DANIELE - Il più recente lavoro firmato da Giuliana Musso, Mio Eroe, approderà oggi al Segal Theater di New York con l’interpretazione in inglese di un’attrice americana. My Hero, questo il titolo tradotto per l’audience newyorkese (in streaming anche su HowlRound Tv), è stato selezionato per la seconda edizione dell’Italian Playwright Project.

A San Daniele

Lo spettacolo originale, invece, con protagonista l’autrice, attrice e regista Giuliana Musso sarà giovedì 7 dicembre alle 20.45 all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli per la stagione promossa da Ert e Comune. Il monologo dell’attrice vicentina ritornerà nel circuito Ert anche nel 2018 con quattro date: martedì 6 e mercoledì 7 febbraio a Monfalcone, martedì 6 marzo a Codroipo e domenica 11 marzo a San Vito al Tagliamento.

Maggiori informazioni chiamando la Biblioteca Guarneriana (0432 946567) info anche al sito www.ertfvg.it .