Scontro in via Cargnacco: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Due persone sono rimaste ferite, nella giornata di martedì 5 dicembre, in un incidente stradale verificatosi in via Cargnacco. L’episodio è avvenuto poco dopo le 8 del mattino, con i rilievi che sono stati effettuati dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

A scontrarsi sono state due auto: una Renault Megane Scenic con a bordo 61enne di Udine e una Ford Fiesta condotta da una 29enne di Udine. Entrambi i veicoli percorrevano via Cargnacco in direzione via Baldasseria Bassa quando sono entrati in contatto all’altezza del civico 18. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’auto medica del 118 che hanno portato in ospedale per accertamenti la 29enne alla guida della Fiesta e la passeggera. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco.