Nuova normativa sulla privacy: seminario organizzato da Ditedi

TAVAGNACCO - A partire dal prossimo 25 maggio 2018 troverà applicazione il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali, che introdurrà regole omogenee in tutti i Paesi membri. Le imprese italiane saranno chiamate ad adeguarsi ai cambiamenti previsti dalla norma e proprio per far conoscere le principali novità in arrivo, il Distretto delle Tecnologie Digitali insieme allo studio legale «Avvocati D’Agostini» (con il patrocinio del Comune di Tavagnacco), organizza un seminario informativo. L’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre nella sala consigliare Feruglio di piazza Indipendenza 1, a Tavagnacco.

L’obiettivo dell’incontro e fornire nuovi strumenti alle aziende del territorio e alle pubbliche amministrazioni per gestire le novità introdotte dal Regolamento Europeo, varato per rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali.

Dopo i saluti istituzionali, previsti per le 16, prenderanno la parola gli avvocati David D’Agostino e Luca Zenarolla che spiegheranno gli aspetti più tecnici della nuova norma. Marco Alvise De Stefani, invece, parlerà di come trasformare il Regolamento in un’opportunità per prevenire e gestire gli incidenti informatici. Alle 17.40 è previsto l’intervento di Emanuele Capra che si focalizzerà sul cyber risk per le imprese. In chiusura di giornata, alle 18.20, prima degli interventi del pubblico, sarà presentato lo sportello di consulenza sulla protezione dei dati personali (Gdpr) del Distretto delle Tecnologie Digitali.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è obbligatoria la registrazione all’indirizzo info@ditedi.it.