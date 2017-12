Tavagnacco: in arrivo le 'famigerate' colonnine color arancione

TAVAGNACCO – Sono il ‘terrore’ degli automobilisti di mezzo Friuli e a breve lo saranno anche per quelli che transiteranno per il territorio di Tavagnacco. L’amministrazione comunale guidata da Gianluca Maiarelli, infatti, ha deciso di installare le 'famigerate' colonnine color arancione per il controllo della velocità.

Saranno 7 i ‘velo-ok’ (così questi autovelox vengono chiamati in gergo tecnico) distribuiti tra Tavagnacco, Feletto, Branco, Adegliacco e Cavalicco, come anticipa il Messaggero Veneto. L’obiettivo dichiarato è quello di convincere gli automobilisti a ridurre la velocità di transito sulle strade di questo territorio. Ci sarà prima un periodo di sperimentazione e a seguire, se le colonnine arancioni daranno i risultati sperati, si passerà all’acquisto vero e proprio.

I nuovi autovelox faranno la loro apparizione in via Pascoli a Branco, in via Manzoni, via Cotonificio e via Buonarroti a Feletto Umberto, in via Cornappo e via Bariglaria ad Adegliacco e Cavalicco, in via Percoto a Tavagnacco.