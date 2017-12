Che tempo farà giovedì 7 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Un fronte atlantico si avvicina alle Alpi; giovedì 7 dicembre alla sera passerà sulla regione Friuli Venezia Giulia, seguito da aria fredda a tutte le quote.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, proprio nella giornata del 7 dicembre, avremo cielo in genere poco nuvoloso sui monti con inversione termica nelle valli, da variabile a nuvoloso su pianura e costa. In giornata ulteriore aumento della nuvolosità fino a coperto ovunque in serata con foschie. Nella notte sarà possibile qualche debole precipitazione specie a est. Sulla costa soffierà vento da sud-ovest moderato.