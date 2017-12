Coppia in manette: ubriachi molestano gli avventori del bar, poi reagiscono all'arrivo dei carabinieri

UDINE - Ubriachi, hanno iniziato a infastidire gli altri avventori del locale in cui si trovavano, tanto che si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I fatti si svolti sono nella serata del 5 dicembre. Sul posto - un esercizio pubblico che si trova lungo viale Palmanova, a Udine – sono giunti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine.

Arrestati

Alla vista delle divise i due ‘disturbatori’, un uomo e una donna, già noti alle forze dell’ordine, non si sono però calmati, anzi. Quando gli uomini dell’Arma hanno chiesto loro le generalità la coppia si è rifiutata di fornire ai militari i propri nomi poi ha reagito animosamente al controllo. È per queste ragioni che entrambi sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma anche per lesioni personali e rifiuto delle generalità.