Autovie Venete: le previsioni del traffico per i prossimi giorni

FVG - Transiti in aumento, sulla A4 Venezia Trieste a cominciare da giovedì 7 dicembre, soprattutto per quanto riguarda il transito di mezzi pesanti in direzione Trieste.

Venerdì 8 dicembre

Per la festa dell’Immacolata, infatti, i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 9, alle 22 e quindi molti anticiperanno il viaggio di rientro dalle consegne. Il traffico sarà sostenuto fin dalle prime ore del mattino con un incremento costante durante tutta la giornata. Possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Sulla A57 Tangenziale di Mestre traffico sostenuto in direzione Trieste durante le ore pomeridiane.

Il 9 e del 10 dicembre

Nella norma i flussi previsti per le giornate dell’8, del 9 e del 10 dicembre, mentre per lunedì 11 è atteso un nuovo, forte incremento dovuto allo stop dei transiti dei mezzi pesanti in vigore domenica dalle 9 alle 22. Per la giornata di lunedì 11 dcembre in A4, in direzione Venezia e in A23 Palmanova Tarvisio in direzione Palmanova il traffico sarà molto superiore alla media per i mezzi pesanti con possibili code o rallentamenti nel corso dell'intera giornata. Sempre molto alto, seppur meno intenso, il flusso atteso anche per martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, con possibili rallentamenti e code a tratti lungo la A4 in direzione Venezia e la A23 in direzione nodo di Palmanova.