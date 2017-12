Gli eventi in programma giovedì 7 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 dicembre, a Udine e provincia (e non solo), eccoli.

Sbarca al Krepapelle l’emozionante sound di Passion ’90!

Appuntamento (ingresso libero) dunque a giovedì 7 dicembre, al Krepapelle (via Tavagnacco, 83/33, Udine). Il cuore di Passion ‘90 comincerà a battere alle 22.30, con il dj set, tutto dedicato alla miglior musica degli ‘special nineties’, accuratamente selezionata da Checco dj & Julio Montana, e la voce di Mr. Matthews. Immancabili, ovviamente, le foto di Marco Zam. Per saperne di più, qui.

Dissonanze

È il primo soundsystem nato in Croazia, creato da membri di due gruppi Dub locali, Radikal Dub Kolektiv e Bamwise. Digitron Soundsystem il 7 dicembre, alle 22 (apertura porte, ore 21), sarà al padiglione 9 dell’Ente Fiera di Torreano di Martignacco per «Dissonanze Plus», la rassegna musicale organizzata dal Circolo Cas’Aupa che dà spazio alla musica sperimentale, che in questa sua terza edizione proporrà cinque concerti. Per tutti gli approfondimenti, qui.

Giuseppe Giacobazzi in scena

La nuova tappa del comico in Friuli Venezia Giulia è in programma giovedì 7 dicembre, al Palasport Forum di Pordenone, alle 21. I dettagli, qui.

Conversando con Psiche

La Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra, Conversando con Psiche, giunge all’ultimo appuntamento giovedì 7 dicembre, alle 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, con un concerto imperdibile che vedrà protagonista il celebre pianista Vittorio Bresciani, nella duplice veste di direttore e solista, e l’Orchestra Sinfonica regionale.

Ovunquè Natale

Il ricco programma di iniziative nei quartieri messo a punto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, fa tappa domani, giovedì 7 dicembre all’auditorium Menossi in via S. Pietro alle 20.45 con il concerto della la Polifonica Karalitana, coro della Cappella Arcivescovile della Cattedrale di Cagliari, protagonista di un breve tour nella nostra città.

Das Kaffeehaus

Sarà un Goldoni rivisitato in chiave contemporanea ad aprire il mese di dicembre in cinque teatri del circuito ERT. Il regista tedesco Rainer Werner Fassbinder in Das Kaffeehaus ha adattato La bottega del caffè, commedia scritta dall’autore veneziano nel 1750; il Teatro Stabile del FVG ne ha affidato la regia a Valentina Cruciani che dirige la Compagnia del Teatro. La tournee in Friuli arriverà Cividale giovedì 7 dicembre alle 21 al Teatro Ristori.

Ufficio ricordi smarriti

Il 7 dicembre, al Teatro Palamostre. Alle 19, per due ore, verrà presentato a ciclo continuo (ingresso spettatori: uno ogni 4 minuti) il primo episodio di Ufficio ricordi smarriti, un progetto di arte partecipata ideato e diretto da Rita Maffei con il Collettivo di cittadini udinesi N46°-E 13°. I dettagli, qui.

Miseria&Nobiltà

Alle 21 nella Sala Pasolini, un popolare classico del teatro italiano, Miseria&Nobiltà, in un’edizione interamente riscritta e reinterpretata con trovate e spirito contemporaneo dall’attore e regista Michele Sinisi per una numerosa compagnia prodotta da Elsinor – Sala Fontana. Maggiori info, qui.

La guerra invisibile

Da giovedì 7 dicembre ogni primo giovedì del mese fino a ottobre 2018 a Ronchis, alle 20.45, appuntamento con la lettura pubblica di brani tratti dal libro ‘Alla mercé dei barbari’, il diario di Giovanni Battista Trombetta. Per saperne di più, qui.

'Mio Eroe'

Lo spettacolo originale, invece, con protagonista l’autrice, attrice e regista Giuliana Musso sarà giovedì 7 dicembre alle 20.45 all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli per la stagione promossa da Ert e Comune. Maggiori info, qui.