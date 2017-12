‘Christmas a Toks’: una giornata di musica e divertimento al Castello di Udine

UDINE - Il Natale è in arrivo anche in casa Toks Records, la nuova etichetta discografica made in Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo dell’evento Toks Day dello scorso 5 novembre a Marano Lagunare, occasione in cui l’etichetta ha presentato ufficialmente gran parte del suo parco artisti, domenica 10 dicembre dalle 11 alle 18, il piazzale del Castello di Udine ospiterà l’evento ‘Christmas a Toks’, nuovo appuntamento con gli artisti del roster udinese, una giornata di musica e di divertimento, per brindare all’arrivo del Natale. L’evento, che sarà a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con la Casa della Contadinanza. Come da prassi saranno diverse le realtà musicali che fin dal mattino si alterneranno sul palco, un mix di qualità e di generi che è anche il punto di forza della squadra Toks Records, nata nei mesi scorsi per iniziativa del cantante e produttore friulano Stefano Taboga, con lo scopo di valorizzare i tanti bravi talenti provenienti dal territorio. Ad aprire le danze domenica in Castello ci penseranno i Reveers con il loro sound brit rock, a seguire la calda voce soul di Rose, promettente artista originaria di Portogruaro. Seguirà il cantautore Paolo Paron, che per l’occasione presenterà il suo nuovo album ‘Vinacce’

Giovedì 7 dicembre

Sempre Paolo Paron sarà protagonista questo giovedì, 7 dicembre, alle 19 alla Libreria Tarantola, di uno show case intimo nel quale proporrà al pubblico brani vecchi e nuovi. Altra presentazione di disco che avverrà domenica sarà quella degli Afar Combo, virtuoso quartetto dalle sonorità africane, che interpreterà in prima esclusiva il nuovo lavoro dal titolo ‘Majid’. In chiusura il country folk dei Blue Cash e il funky dei The High Jackers, freschi anche loro del lancio del nuovo lavoro discografico ‘The Bomb’. Una giornata di musica in pieno stile natalizio per la Toks Records, un’etichetta che è al tempo stesso anche una piattaforma che mette in contatto chi la musica la fa, gli artisti, chi la musica la propone, i locali, e chi la musica la fruisce, il pubblico. Un vero e proprio art social network dove gli utenti possono curiosare, conoscere e scegliere tutte le proposte e tutte le realtà del territorio che ogni giorno collaborano ad organizzare spettacoli, concerti, cene, mostre per il piacere degli avventori.

Domenica 10 dicembre

La giornata di domenica 10 dicembre sarà anche trasmessa in streaming via satellite sul portale toks.world, il sito che per l’appunto ospita il social network realizzato dall’etichetta, che unisce e fa interagire, in maniera innovativa e con attenzione al business, il mondo della musica e dell’arte in tutte le sue forme.

Per tutte le informazioni sull’evento e sull’etichetta visitare il sito toks.world o la pagina Facebook Toks Records o scrivere a info@toks.world