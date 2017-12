Doppio appuntamento con Piccolipalchi

FRIULI - Doppio appuntamento nel fine settimana dedicato al teatro per i bambini grazie a Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno della Regione e degli enti locali aderenti con la partecipazione della Fondazione Friuli.

Sabato 9 dicembre

Il Teatro Lavaroni di Artegna ospiterà alle 17 Maria Ellero della compagnia udinese Teatrimperfetti con Fate d’acqua dedicato ai bambini dai 4 anni in su. Lo spettacolo di danza con musica e parole è ispirato alle Agane, mitiche figure femminili della tradizione delle montagne, abitanti dei boschi e custodi dell’acqua, ed è nato anche grazie ad un laboratorio di ricerca con le scuole del territorio.

Domenica 10 dicembre

La Sala parrocchiale di Jalmicco ospiterà alle 15.30 l’artista Antonio Catalano con Le valigie dei fili invisibili, un progetto rivolto ad un pubblico di tutte le età nato dall’esperienza di «Quattro passi. Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima». All’ingresso in teatro gli spettatori riceveranno il loro «equipaggiamento» per un viaggio nella dimensione della meraviglia.

Piccolipalchi

Giunta alla 12ima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2017/2018 conta complessivamente 37 appuntamenti in 14 Comuni della regione. Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare lo 0432.224214/11, info@teatroescuola.it. Tutto il programma di Piccolipalchi 2017/2018 al sito www.ertfvg.it.