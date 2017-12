Anche i presepi tra le tante iniziative del Natale a Udine

UDINE - Nell'immaginario collettivo, oltre all'albero di Natale, l'Avvento è accompagnato dal presepe, una tradizione inizialmente italiana e poi diffusasi in tutti i Paesi cattolici del mondo. Non potevano mancare, dunque, anche i presepi tra le tantissime iniziative organizzate direttamente o con la collaborazione del Comune. «Grazie sempre al bando di contributi finalizzato alla promozione delle attività natalizie nei quartieri – spiega l'assessore comunale alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Venanzi – abbiamo avuto anche l'opportunità di finanziare diverse sensibilità, comprese quelle che hanno voluto portare nei quartieri un simbolo natalizio importante come il presepe».

Tre le rappresentazioni della Natività che saranno allestite e che rientrano nel programma di Dicembre a Udine

Si parte con l'inaugurazione del presepe in piazza Duomo domani, 8 dicembre alle 11.30 davanti alla facciata della cattedrale. «In questo caso – prosegue Venanzi – siamo particolarmente lieti, perché questa è un'iniziativa sinergica tra amministrazione comunale, che ha finanziato il progetto degli alberi di Natale e altre varie iniziative in piazza Duomo, la parrocchia di don Nobile e un imprenditore privato, la Md Systems di Marco Cavalli, che ha sponsorizzato direttamente l'allestimento del presepe». Tra le diverse iniziative che organizza la pro loco di Borgo Sole, anche lei tra i vincitori del finanziamento dell'assessorato al turismo, il 22 dicembre a partire dalle 15.30 ci sarà l'inaugurazione di un altro presepe. Non una, infine, ma diverse saranno le Natività in mostra nei locali della chiesa di San Pio X a partire dal 17 dicembre e fino al 7 gennaio per la 12^ rassegna di presepi.