Gli eventi in programma venerdì 8 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Dissonanze ospita gli Amari e il loro ‘Polverone Tour’

Maestri di pop sbagliato dal 1999, tornano dopo anni di silenzio sollevando un bel ‘Polverone’. Così si intitola il nuovo album degli Amari, uscito per Bomba Dischi e anticipato dai singoli Dinosauro, Prima Di Partire e Gatti Di Polvere. Sono proprio loro gli attesi ospiti di ‘Dissonanze Plus’ nella serata dell’8 dicembre, al padiglione 9 dell’Ente Fiera di Torreano di Martignacco (Ud), a partire dalle 22 (porte aperte dalle 21). Opening act: Blue Alpaca (post-rock, elettronica, nu soul, downtempo).

Torna il Presepe di Sabbia di Lignano

La grande inaugurazione dell’opera, che vede l’organizzazione Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano, in collaborazione con Pro Loco Lignano, Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni e con il fondamentale contributo delle associazioni lignanesi, è in programma il prossimo 8 dicembre, alle 17, per rimanere visitabile durante tutto il periodo festivo e fino al 28 gennaio 2018. Maggiori info, qui.

Al via la sesta edizione di Tarcento Jazz

All’ex cinema Margherita di Tarcento, infatti, a partire dalle 21 si esibirà prima il trio OdbO OqpO, che lascerà poi il palco a Greg Fox. Maggiori info, qui.

Presepi a Udine

Tre le rappresentazioni della Natività che saranno allestite e che rientrano nel programma di Dicembre a Udine

Si parte con l'inaugurazione del presepe in piazza Duomo domani, 8 dicembre alle 11.30 davanti alla facciata della cattedrale. Maggiori info, qui.

‘Artisti a Statuto Speciale’

Dopo Trento, Bolzano e due esposizioni in Sardegna, arriva a Palmanova la mostra collettiva d’arte «Artisti a Satuto Speciale». L’inaugurazione è prevista venerdì 8 dicembre alle 18. Info, qui.

Ponte dell’Immacolata in mongolfiera

In occasione del Ponte dell’Immacolata, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre, un nuovo appuntamento con la mongolfiera in Friuli Venezia Giulia. Tutti i dettagli, qui.

Ernst Knam al Tiare Shopping

Il Re del cioccolato terrà una lezione esclusiva riservata a dieci fortunati all’interno di Tiare Chef Lab. Alle 15.30 Knam delizierà gli ospiti dello shopping centre con uno showcooking in Piazza Maravèe. Maggiori info, qui.

Mostra di Presepi Artigianali

L’inaugurazione avverrà venerdì 8 dicembre alle 11.30 alla presenza delle autorità e degli artisti. Gli orari di apertura della mostra sono: dalle 15 alle 19, dal mercoledì alla domenica. Tutte le info, qui.

Concerto dell'Immacolata protagonista la Polifonica Karalitana

Ancora musica dal sapore natalizio per Ovunqu(è)Natale, il programma di iniziative nei quartieri messo a punto dall'assessorato alla Cultura per "Dicembre a Udine». Venerdì 8 dicembre, alle 20.45, nella chiesa di S. Pietro Martire è in programma il tradizionale «Concerto dell’Immacolata». Protagonista della serata sarà la Polifonica Karalitana, coro della Cappella Arcivescovile della Cattedrale di Cagliari con i solisti il tenore Giampaolo Atzeri ed il baritono Omar Trincas e all’organo Andrea Sarigu. L’evento è promosso anche dall’associazione ‘Amici di don Emilio De Roja’ e dalla Fondazione ‘Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja’ con il patrocinio della Provincia di Udine.