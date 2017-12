Gli eventi in programma sabato 9 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Visiokids

Nuovo appuntamento al Visionario con Visiokids, ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con COOP Alleanza 3.0 e Città del Sole Udine. Sabato 9 dicembre alle ore 15 sullo schermo Il Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina, due mediometraggi di animazione tratti dagli omonimi libri per bambini nati dalla fantasia di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler e che vedono protagonista il Gruffalò, mitica creatura metà orso e metà bufalo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Jole De Cillia a Savalons

Sabato 9 dicembre, alle 10.30, in piazza Jole De Cillia a Savalons, frazione di Mereto di Tomba, verrà ricordata la figura di Jole De Cillia, nome di battaglia Paola, partigiana originaria di Mereto di Tomba. Nella stessa sala ci si ritroverà per un momento conviviale al termine della cerimonia, intorno alle 12.

‘I Concerti di San Martino’

Sabato 9 dicembre, alle 20 a La Cjase da Int di Cercivento, il fenomeno pianistico Sebastiano Mesaglio sarà il protagonista di un recital appassionato incentrato su Bach, Beethoven e Schubert. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Al via le iniziative natalizie al Palmanova Outlet Village

Il 9 dicembre un altro evento di grande effetto: una full immersion nel mondo dei cartoni e delle favole. Per la gioia dei più piccoli, ci sarà la grande Parata Looney Tunes. Daffy Duck, Titty, Silvestro, Bugs Bunny e Taz sfileranno, sulle note di alcune tra le colonne sonore più amate, per le vie del Palmanova Outlet Village. I live characters interagiranno con adulti e bambini e si renderanno disponibili per le foto ricordo. Grazie alla presenza di un animatore, inoltre, i visitatori saranno coinvolti in alcuni divertenti quiz nei momenti di pausa. Maggiori info, qui. Parata dei Looney Tunes al Palmanova Outlet Village

Ponte dell’Immacolata in mongolfiera

In occasione del Ponte dell’Immacolata, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre, un nuovo appuntamento con la mongolfiera in Friuli Venezia Giulia. Tutti i dettagli, qui.

Il castello di Babbo Natale

Tante tappe per un viaggio unico ed emozionante all’interno delle sale del castello e tra le opere d’arte del museo. Saranno organizzati diversi turni di spettacolo per un massimo di cento spettatori a replica (sabato 9 dicembre, alle 14, 16; domenica 10 dicembre, alle 10.30, 14, 16). Tutti dettagli, qui.

Feste, canti e luci per l'accensione di tanti alberi natalizi

L'appuntamento con l'accensione degli alberi natalizi nei quartieri a Udine Ovest, giunto alla sua quarta edizione, è per sabato 9 con inizio alle 17.15 sul sagrato della chiesta di San Paolo. Ma non è il solo evento in programma, i dettagli, qui.

Osoppo: inaugura il Polifunzionale

Verrà inaugurato sabato 9 dicembre, alle 11, il Polifunzionale di via Arduino Forgiarini, appena rimesso a nuovo dall'Amministrazione comunale e affidato in concessione all'Asd Nuova Osoppo del presidente Olindo Peretto.

‘Chopin un romantico gentiluomo’

La lezione concerto dal titolo ‘Chopin un romantico gentiluomo’ è in programma sabato 9 dicembre, dalle 16, alla Chiesa di Santa Maria Assunta, in viale Cadore 11, a Udine. Ingresso libero. Per info: 342.0271411. A esibirsi sarà il giovane talento friulano Pietro Scarpa.

Piccolipalchi

Sabato 9 dicembre, il Teatro Lavaroni di Artegna ospiterà alle 17 Maria Ellero della compagnia udinese Teatrimperfetti con Fate d’acqua dedicato ai bambini dai 4 anni in su. Lo spettacolo di danza con musica e parole è ispirato alle Agane, mitiche figure femminili della tradizione delle montagne, abitanti dei boschi e custodi dell’acqua, ed è nato anche grazie ad un laboratorio di ricerca con le scuole del territorio. Maggiori info info, qui.

ArtinVilla

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 9 dicembre, alle 20.30, a Villa Marcotti-Chiozza, palazzo comunale di Campolongo Tapogliano. Maggiori info, qui.

Seguendo La Stella, Conecrto del Coro Primetor

Sabato 9 dicembre, il Coro Primetor darà inizio al periodo affascinante del Natale con il primo concerto per il mese di Dicembre. Melodie natalizie e non natalizie per un evento degno di nota che vedrà come graditi ospiti la Corale del Duomo di Gemona a suggello dell'amicizia e della collaborazione serena che unisce i cori cittadini e come ospiti d'onore la Corale dei Laghi Tarzo e Revine laghi ( Treviso). Questi cori vi lasceranno sicuramente molto affascinati poiché dotati di una ottima preparazione tecnico-musicale oltre alla simpatia e raffinatezza. Il concerto si svolgerà presso il Duomo di Santa Maria Assunta a Gemona del Friuli con inizio alle 20.30. Ingresso Libero.

'RegjonEurope_ResonEurope'

Una nuova trasmissione di informazione e approfondimento tematico che arricchisce il palinsesto di Radio Onde Furlane. Si intitola RegjonEurope_ResonEurope e il suo esordio è previsto sabato 9 dicembre alle 8.30 in diretta e il giorno dopo, domenica 10, alle 10.30 in replica.