Gli eventi in programma domenica 10 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Sfilata dei Krampus di Fusine

Domenica 10 dicembre la consueta suggestiva manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone catturate dalla tradizione delle maschere della Val Canale; sfileranno a Tolmezzo lungo via Roma, via Ermacora, Piazza Garibaldi, via R. Della Torre per arrivare in piazza Centa dove si terrà lo spettacolo finale. Maggiori info, qui.

16^ Cjaminade di Sante Lussie

L’Associazion Borc di Plovie affiliata Fiasp del Comitato Territoriale di Udine, organizza sotto l’egida della FIASP una marcia ludico-motoria denominate ‘Cjaminade di Sante Lussie’ che avrà luogo domenica 10 dicembre 2017 a Gemona del Friuli. La manifestazione è valida per tutti i Concorsi Internazionali IVV e Nazionali FIASP, Piede Alato Senior e Giovani. Il ritrovo è in programma alle 8.30 alla sede dell’Associazione Borc di Plovie di Via Piovega 116, a Gemona del Friuli. Le iscrizioni potranno essere effettuate sul luogo di partenza dalle 8.30 alle 10.

Das Kaffeehaus

Sarà un Goldoni rivisitato in chiave contemporanea ad aprire il mese di dicembre in cinque teatri del circuito Ert. Il regista tedesco Rainer Werner Fassbinder in Das Kaffeehaus ha adattato La bottega del caffè, commedia scritta dall’autore veneziano nel 1750; il Teatro Stabile del FVG ne ha affidato la regia a Valentina Cruciani che dirige la Compagnia del Teatro. La tournee in Friuli arriverà Cividale domenica 10 dicembre alle 20.45 al Teatro Luigi Bon di Colugna.

Missus a Venzone

Missus, il documentario di Massimo Garlatti-Costa sulla quarantennale battaglia di Glesie Furlane per la liturgia in lingua friulana, torna a casa (www.missusfilm.com). Infatti dopo il successo dell'anteprima a Udine dove ha riempito il Teatro ‘Giovanni da Udine’ e dopo 6 mesi in giro per le minoranze linguistiche d'Italia con il ‘Missus Tour’, Missus sarà proiettato a Venzone nel meraviglioso Duomo di Sant'Andrea domenica 10 dicembre alle ore 18.30, ad ingresso libero.

‘I Concerti di San Martino’

Domenica 10 dicembre, alle 16.30 nella sala concerti dell’Ass. Musicale della Carnia a Tolmezzo, ci saranno i Fiati dell’Orchestra Filarmonica Città di Monfalcone diretti da Maurizio Zaccaria, con musiche di Vranický, Salieri e Mozart. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Il castello di Babbo Natale

Tante tappe per un viaggio unico ed emozionante all’interno delle sale del castello e tra le opere d’arte del museo. Saranno organizzati diversi turni di spettacolo per un massimo di cento spettatori a replica (sabato 9 dicembre, alle 14, 16; domenica 10 dicembre, alle 10.30, 14, 16). Tutti dettagli, qui.

‘Christmas a Toks’

Il Natale è in arrivo anche in casa Toks Records, la nuova etichetta discografica made in Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo dell’evento Toks Day dello scorso 5 novembre a Marano Lagunare, occasione in cui l’etichetta ha presentato ufficialmente gran parte del suo parco artisti, domenica 10 dicembre dalle 11 alle 18, il piazzale del Castello di Udine ospiterà l’evento ‘Christmas a Toks’, nuovo appuntamento con gli artisti del roster udinese, una giornata di musica e di divertimento, per brindare all’arrivo del Natale. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171206_469763

Mercatino dell'Usato a Codroipo

Domenica 10 dicembre, a Codroipo, in piazza Giardini Pubblici, aprirà il tradizionale mercatino dell'usato, come tutte le seconde domeniche di ogni mese.

Piccolipalchi

Domenica 10 dicembre, la Sala parrocchiale di Jalmicco ospiterà alle 15.30 l’artista Antonio Catalano con Le valigie dei fili invisibili, un progetto rivolto ad un pubblico di tutte le età nato dall’esperienza di 'Quattro passi. Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima'. All’ingresso in teatro gli spettatori riceveranno il loro 'equipaggiamento' per un viaggio nella dimensione della meraviglia. Maggiori info, qui.

Brahms Ensemble Wien all’ Abbazia di Rosazzo

In attesa del Santo Natale si rinnova l’appuntamento, nella Chiesa di San Pietro Apostolo, del tradizionale concerto natalizio. Il concerto, promosso dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo con la collaborazione della Fondazione Friuli, si terrà domenica 10 dicembre alle 16 (ingresso libero). Maggiori info, qui.

'RegjonEurope_ResonEurope'

Una nuova trasmissione di informazione e approfondimento tematico che arricchisce il palinsesto di Radio Onde Furlane. Si intitola RegjonEurope_ResonEurope e il suo esordio è previsto sabato 9 dicembre alle 8.30 in diretta e il giorno dopo, domenica 10, alle 10.30 in replica.

Natale a sole voci! con FVG Gospel Choir

Dopo i tanti appuntamenti musicali organizzati per il ponte dell'Immacolata da Ovunque(è)Natale, il cartellone di eventi nei quartieri messo a punto dall'assessorato alla cultura, la settimana si conclude domenica 10 dicembre alle 15.30 nella chiesa di S. Rocco con «Natale a sole voci!». Si tratta del nuovissimo spettacolo musicale di FVG Gopsel Choir con la direzione artistica di Rudy Fantin al pianoforte e la voce solista del trascinatore e lead-prayer Alessandro Pozzetto, autentico protagonista della scena gospel regionale e nazionale. Una quindicina di vocalist di assoluta eccellenza, che hanno duettato, - tra gli altri - anche con Adriano Celentano, per un concerto che promette brividi ed emozioni di un’intensità unica. L'ingresso è libero.

‘Merende friulane’ alla stadio

Da domenica 10 ottobre le ‘merende friulane’ con prodotti a km 0 del marchio regionale AQUA debutteranno anche allo stadio Friuli. Durante la partita casalinga dell’Udinese contro il Benevento, infatti, verranno distribuite le merende comprensive di tramezzino, mela e succo di mela. La formula delle merende e delle degustazioni si ripeterà poi durante ogni partita casalinga, con l’inserimento di nuovi prodotti a marchio AQUA, all’insegna di un food & beverage 100% friulano.

‘Prima del Concerto’

Ritorna al Giovanni da Udine ‘Prima del Concerto’, il ciclo di conferenze a cura di esperti musicologi per comprendere la storia, le tecniche, le emozioni e il linguaggio dei programmi musicali al centro di alcuni appuntamenti della stagione di musica del Teatro Nuovo. Domenica 10 dicembre, con inizio alle 17.30, il pubblico potrà assistere nel foyer del Teatro a un nuovo intervento del musicologo, pianista e compositore Maurizio Biondi dedicato a una delle opere più celebri di Béla Bartók: la Musica per archi, celesta e percussioni che sarà eseguita più tardi dalla Budapest Festival Orchestra (inizio alle 20.45).

90° anniversario della Bonifica dei territori

Domenica 10 dicembre a Palazzolo dello Stella si celebrerà il 90° anniversario della Bonifica dei territori della Fraida. Il programma prevede, a partire dalle 10.30, gli interventi delle Autorità in Sala Biasutti a Palazzolo, la presentazione della pubblicazione "Cronache di bonifiche, zanzare, bagni di Lignano, porti militari e ferrovie», le visite guidate agli impianti idrovori del Consorzio e all'Isola Biologica della Tenuta Marianis, dove agli intervenuti sarà servito un frugale pranzo.