VILLANOVA - Le Grotte di Villanova saranno utilizzate anche per scopi terapeutici. È la prima volta in un ambiente naturale. Lo rende noto il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova (Gelgv). Il presidente, Mauro Pinosa, annuncia che il gruppo è già al lavoro e sta collaborando con il dottor Mario Canciani, responsabile di allergologia e pneumologia della clinica pediatrica del policlinico universitario dell’ospedale di Udine. «Ci sono stati sopralluoghi – spiega Pinosa - eseguiti da Canciani, che ringraziamo per l’interessamento. È emerso che le nostre grotte sono un ambiente ideale per la cura delle malattie respiratorie, grazie a fattori positivi quali umidità, temperatura, assenza di agenti inquinanti e di allergeni, per esempio pollini e acari. Non da ultimo, la presenza di correnti d’aria moderate e pure. Siamo entusiasti di poter collaborare con il dottor Canciani. Il mio lavoro mi porta a viaggiare molto. Da oltre 10 anni sto seguendo per passione la speleoterapia in alcuni Paesi del mondo e così ho pensato che potesse essere una buona idea da proporre anche qui da noi».

Premio promozione del territorio

Recentemente, al teatro Nuovo Giovanni da Udine, nell’ambito della sessantaquattresima premiazione del lavoro e del progresso economico, la Camera di Commercio di Udine ha conferito al Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova l’ambito riconoscimento ‘Diploma di benemerenza con medaglia d’oro – premio promozione del territorio’, per l’importante attività di valorizzazione turistica delle Grotte di Villanova e dell’Alta Val Torre. «Per i successi che stiamo ottenendo – le parole di Mauro Pinosa – desidero ringraziare l’amministrazione regionale, che ci è sempre stata vicina realizzando grandi opere all’interno delle grotte. Un grazie, in particolare, a Enrico Bertossi, amministratore preparato e lungimirante, che, prima come presidente della Camera di Commercio e poi come assessore regionale, ha intuito le grandi potenzialità delle grotte per lo sviluppo turistico e ci ha dato fiducia. Il Gelgv ha dimostrato che la fiducia è stata ben riposta. Guardiamo ancora alla Regione per completare i lavori e questo comporterebbe un immediato raddoppio dei visitatori».

Un aumento del 30 per cento

La stagione turistica 2017 ha fatto registrare un aumento del 30 per cento, rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda il numero delle presenze sul percorso turistico. Un successo dovuto alla gestione manageriale di Mauro Pinosa, imprenditore per mestiere e presidente del Gelgv per passione. Il nuovo direttivo, negli ultimi 20 anni, ha quadruplicato i visitatori e realizzato tante iniziative, eventi e collaborazioni con altre realtà turistiche regionali e nazionali. «Abbiamo anche ottenuto – conclude Pinosa - l’assegnazione dell’ufficio IAT regionale. Il 14 agosto, inoltre, avevamo già superato le presenze complessive del 2016 e, nella sola settimana di Ferragosto, abbiamo registrato oltre 2 mila visitatori in grotta. Un ringraziamento va anche alle nostre bravissime guide».